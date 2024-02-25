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神鬼交鋒爽當4校老師！男偽造學歷被妻揭穿 竟還嫁禍給她

基隆地院認為魏毫無悔意，依偽造特種文書罪重判6月徒刑。示意圖。（資料照）

基隆地院認為魏毫無悔意，依偽造特種文書罪重判6月徒刑。示意圖。（資料照）

2024/02/25 00:27

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市魏姓男子持偽造美國加州理工學院生物物理學碩士學位證書，連續向台北市南港、內湖高工與南湖、百齡高中等4所學校應徵老師都錄取，當了2年老師沒被拆穿，直到去年被妻子舉發。基隆地院審理認為他毫無悔意，依偽造特種文書罪重判6月徒刑。

判決指出，49歲魏男2021年間持偽造美國加州理工學院生物物理學碩士學位證書，向台北市內湖高工應徵老師，錄取生物科老師；隔年又持假學位證書向南港高工、百齡高中與南湖高中應徵老師，都獲錄取。魏男在4所學校擔任教職，前後教課2年，直到去年婚姻感情生變，妻子向法務部調查局基隆市調查站舉發，他偽造假學歷應聘老師才被揭穿。

魏男向4所學校求職時提出應聘文件，寫著他就讀加州理工學院時間從2006年間到2008年止，但檢調追查發現，他2006年到2008年沒有出境紀錄，根本沒到美國加州深造，依魏男涉犯偽造特種文書罪起訴，並以魏男偽造假學歷證書犯行，對學生受教權益影響甚大，請求法院從重量刑。

法院審理時，魏男辯稱，他沒有偽造碩士學位證書，應聘資料都是妻子幫他準備，裡面附什麼資料他沒有仔細看過，他的教學經驗豐富、資歷完整，獲獎多項，根本沒必要提供假文憑。但法院查閱魏應聘時提供給校方的簡歷表，個人學經歷均記載「美國加州理工學院生物物理工程研究所畢」，還將學位證書列為碩士學歷證明。

法院認為，魏男為美化學歷，持偽造學歷證書，向多所學校應聘教職，損害美國加州理工學院學位正確性、4所學校對於學校教師資格管理正確性，也損及社會大眾對於學位資格及能力認證制度信賴，審酌魏男始終否認犯行，犯後態度不佳，依犯偽造特種文書罪重判6月徒刑，得易科18萬元罰金；可上訴。

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