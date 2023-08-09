「神鬼交鋒」真實上演！他偽造中獎發票2個月狠撈30萬

楊、徐2人被警方依詐欺、偽造文書移送新北地檢署。（記者徐聖倫翻攝，本報合成）

2023/08/09 15:46

〔記者徐聖倫／新北報導〕台版「神鬼交鋒」！知名好萊塢電影神鬼交鋒裡主角利用偽造支票賺進大把贓款，新北市42歲楊姓男子有樣學樣，利用漂亮工整的字跡，購買相關機具，與徐姓友人分工偽造「中獎發票」，持偽造證件領獎，新北市刑警大隊接獲線報展開調查，前日將楊、徐2人逮捕，並依法送辦。

據了解，楊、徐2人有多起毒品前科，楊男自小和從事代書的親戚有密切互動，久而久之學會不少簽名技巧，以及多樣的筆跡轉換，自讀書時就字跡工整。

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由於楊男因染毒導致常常沒錢花用，他看了電影竟異想天開仿效，電影中主角偽造支票賺得盆滿缽滿，楊男考慮到支票只能到銀行兌換，於是他便偽造「中獎發票」，只偽造小額的中3碼、4碼，至各大超商進行兌換200元、1000元獎金。

楊男找了友人徐男合作，購買印表機、筆記型電腦，從今年2月開始試做，屢屢至超商、郵局測試品質，被發覺有異則立向超商店員或郵局員工稱「拿錯了」，至今年6月份2人技術已成熟，順利在6至8月一共兌換贓款超過30萬元。

警方接獲線報展開調查，終於掌握楊、徐2人於樹林區住處，順利將2人逮獲，並扣回印表機、筆記型電腦。楊男供稱，自己負責偽造發票，徐男負責出門兌換獎金，也表示自己沒錢才會出此下策。警詢後，將2人依偽造文書、詐欺罪嫌移送法辦，2人將面臨最高5年以下有期徒刑。

徐男持偽造的身分證兌換假中獎發票。（記者徐聖倫翻攝）

楊男利用少時所學，偽造發票中獎號碼。（記者徐聖倫翻攝）

楊、徐2人被警方依詐欺、偽造文書移送新北地檢署。（記者徐聖倫翻攝）

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