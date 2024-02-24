2/24 今彩539頭獎開出1注！800萬獎落台北

今晚（2月24日）開獎的第113000048期今彩539頭獎1注獨得；第113000029期大樂透頭獎摃龜；第113000029期春節大紅包已全數開出。（本報合成）

2024/02/24 22:14

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（2月24日）開獎的第113000048期今彩539頭獎1注獨得，由台北市萬華區西園路1段122號「宥得發電腦彩券行」開出。

第113000029期大樂透中獎號碼「08、15、21、27、46、48，特別號：31」，頭獎摃龜；貳獎共1注中獎，每注可得257萬900元；參獎共43注中獎，每注可得6萬4387元；肆獎共150注中獎，每注可得1萬1865元；伍獎共2466注中獎，每注可得2000元；陸獎共3522注中獎，每注可得1000元；柒獎共3萬3019注中獎，每注可得400元；普獎共4萬4004注中獎，每注可得400元。

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第113000029期49樂合彩中獎號碼為「08、15、21、27、46、48」，四合共3注中獎，每注可得20萬元；三合共50注中獎，每注可得1萬2500元；二合共1933注中獎，每注可得1250元。

第113000048期今彩539中獎號碼為「02、07、10、15、33」，頭獎1注中獎，可得800萬元；貳獎共189注中獎，每注可得2萬元；參獎7539注中獎，每注可得300元；肆獎87061注中獎，每注可得50元。

第113000048期39樂合彩中獎號碼為「02、07、10、15、33」，四合1注中獎，可得21萬2500元；三合176注中獎，每注可得1萬1250元；二合1萬47注中獎，每注可得1125元。

第113000048期3星彩中獎號碼為「909」，壹獎110注中獎，每注可得5000元。

第113000048期4星彩中獎號碼為「5061」，壹獎11注中獎，每注可得5萬元。

大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩、三星彩、四星彩中獎號碼。（擷自台灣彩券）

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