法官霸凌部屬、傳半裸照 考績竟良好 退件才考丙

台南地院法官徐安傑考績被重評改為「未達良好」（丙等）。（取自臉書）

2024/02/25 05:30

〔記者吳政峰／台北報導〕台南地院法官徐安傑涉霸凌書記官，還傳上半身裸照給法官助理，被同院庭長向司法院長許宗力「告御狀」，南院自律委員會雖對他祭出「書面警告」，但事發後南院仍將徐的職務評定為良好（考績甲等），令司法院傻眼，決定「退件」，日前南院重評改為「未達良好」（丙等），送核後才終於過關。

南院祭書面警告 考績仍佳

徐安傑曾在台南地院本院工作，一度調至柳營簡易庭，二○二二年八月再調回南院，未料才回鍋五個月，就換了三位書記官和兩位法務助理，外傳他經常情緒勒索、言語霸凌貶抑部屬，還有法助壓力過大而服藥企圖輕生，但沒有部屬敢提出霸凌申訴。

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徐還曾傳送自己上半身裸照給女法助，也因無人正式申訴，南院處置消極。同院庭長不滿，去年趁許宗力來院視察時，當面直諫，震驚司法院高層，促使南院召開自律委員會審議。

事發後，徐安傑從未正式對外回應，南院則稱徐工作努力，這些傳聞可能與他剛調回、為了順利上手求好心切有關，目的是要書記官與法助跟上他的腳步。自律會去年四月至十一月間四度開會，一度把調查報告呈報司法院，但被以「尚有事實未查明」為由退回。

司院傻眼 要求南院再查明

據悉，徐安傑否認指控，但自律會訪談後，認定他有言語霸凌書記官、辱罵書記官與法助、傳送上半身裸照等情，違反法官倫理規範「不當或易被認為損及司法形象之行為」，建議由職務監督人南院院長給予徐書面警告；上月十六日獲司法院同意備查，南院院長本月二日對徐做成警告處分，也獲同意備查。

依慣例，法官出包的當年度考績會落在未達良好，但南院職務評定委員會認為徐的個別行為不影響全年表現，仍評為良好，可領職評獎金，依其服務年資核算約十多萬元。

重評未達良好 送核才過關

司法院職評會收到徐的考甲案，大感驚訝，認為不宜評為良好，決定將案退回南院重新審酌。經南院二度重評，日前改評為未達良好再送司法院，本月廿日終獲核定。

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