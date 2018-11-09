外埔中山里長涉賄選交保 胞兄、堂兄收押禁見

2018-11-09 17:26

〔記者楊政郡／台中報導〕台中市外埔區中山里里長候選人朱勝永（現任），涉嫌與胞兄及堂兄，還有賴姓、王姓樁腳，由堂兄提供資金，從10月下旬至11月上旬，在里內以每票1000元行賄選民，8日檢調執行搜索及傳喚，9日上午以串證及滅證之虞聲請羈押朱及胞兄及堂兄3人，賴及王兩樁腳各以3萬元交保，法官訊後候選人朱勝永以20萬元交保，胞兄及堂兄收押禁見。

台中地院說，候選人胞兄、堂兄兩名犯罪嫌疑人經法官訊問後，認為涉嫌犯公職人員選舉罷免法第99條第1項對有投票權之人交付賄賂罪，犯罪嫌疑重大，且有事實足認有勾串證人、湮滅證據之虞，裁定羈押並禁見。

候選人朱勝永犯罪嫌疑人，經法官認無羈押必要，諭知20萬元交保，並限制住居出境、出海。

台中地檢署檢察官洪佳業指揮豐原調查站、大甲分局、刑大科偵組等單位，8日上午兵分多路展開搜索及傳喚，包括外埔區這名里長候選人及其胞兄、堂兄、賴姓、王姓樁腳等人住處，在樁腳身上查獲現金2萬6000元，接續傳喚12名涉嫌收賄的選民，他們有的是戶長或家庭主婦，也幫家人一起收賄，有數名選民主動繳出賄款達3萬元。

兩樁腳訊後各以3萬元交保候傳，而候選人本人雖未親自發錢行賄，但疑似默許胞兄、堂兄，由資力較雄厚的堂兄提供資金，從上月下旬開始發放買票錢每票1000元，到11月上旬為止，發放的票數還未清算完畢。