台大期中考驚傳氣體外洩 電機系二館師生緊急疏散

台大電機系二館傳出氣體外洩。（本報製圖）

2018-11-05 12:23

〔即時新聞／綜合報導〕台大電機系二館今天疑有氣體外洩，由於正值期中考，目前整棟建築物的師生都已被緊急疏散中，台大學生會證實確有此事，校方仍在了解及處理當中。

台大學生在臉書提醒同學，不要靠近以免發生危險；台大表示，有關電機二館4樓氣體外洩一事，目前館內人員已全數疏散。學校以謹慎的態度面對，校內的環安衛中心目前正在確認外洩氣體是否造成師生教學安全影響，詳細情況正在處理中。