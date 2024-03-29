為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

中東男來台逾期居留3914天 喝醉路倒被查獲

巴基斯坦籍男子阿里（穿卡其褲者）跟朋友酒醉路倒。（記者王冠仁翻攝）

巴基斯坦籍男子阿里（穿卡其褲者）跟朋友酒醉路倒。（記者王冠仁翻攝）

2024/03/29 12:40

〔記者王冠仁／台北報導〕來自巴基斯坦的44歲男子阿里，在2012年入境台灣，當時他的簽證只有14天，但他卻逾期居留3914天，直到他因為跟朋友坐在路邊喝酒醉倒，有熱心民眾看到擔心發生意外報警，他逾期居留的身分這才被發現。警方最後將他依違反入出國移民法，移請移民署台北市專勤隊續辦，將他依法遣送回國。

北市警萬華分局今天公布這起罕見案例，巴基斯坦籍的阿里，原本是當地一家工程業務人員，其所屬公司從事進出口建造工廠所需的大型設備。阿里在2012年6月19日入境台灣後，其簽證只有14天，但他簽證到期後卻沒有出境，反而還滯留台灣，一留就是3914天，逾期居留長達11年。

警方說，阿里此次會被查獲，是因為他跟朋友坐在台北市西園路路旁喝酒，兩人不勝酒力後醉倒，有熱心民眾見到，以為他們發生意外而報警。

轄區員警趕到現場時發現他們兩人酒氣沖天，由於阿里外貌看起來就不像台灣人，員警於是要求他出示相關證件，他卻拿不出來，也不願告知年籍資料，員警於是將他帶回派出所，再將他帶往移民署專勤隊按捺指紋比對身分後，這才查出他逾期居留的情況。

據了解，阿里逾期居留11年期間，由於沒有身分，也只會說一點簡單中文，因此都四處打黑工，專門找勞動型的零工來作。

警方將巴基斯坦籍男子阿里（紅圈者）帶回派出所釐清身分。（記者王冠仁翻攝）

警方將巴基斯坦籍男子阿里（紅圈者）帶回派出所釐清身分。（記者王冠仁翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
沒打方向燈被警攔下 滿車失聯移工最長逾期居留5年
2024/03/15 10:43

沒打方向燈被警攔下 滿車失聯移工最長逾期居留5年
越籍男逾期居留見警逃 反被甕中捉鱉遣送回國
2024/03/07 09:38

越籍男逾期居留見警逃 反被甕中捉鱉遣送回國

三菱電機靜音大師 高效運轉更省電
逃逸妙齡女移工裝大媽誆警醫美變漂亮 被查獲逾期居留10年
2024/03/03 08:48

逃逸妙齡女移工裝大媽誆警醫美變漂亮 被查獲逾期居留10年
港版爺孫戀女主角遭還押 李龍基鬆口吐心境
2024/02/20 12:44

港版爺孫戀女主角遭還押 李龍基鬆口吐心境

塞、啾、癢！對抗換季過敏拒當溫室花朵
3名越籍男子搭單軌車探友意外翻覆 2人受傷送醫
2023/11/26 10:22

3名越籍男子搭單軌車探友意外翻覆 2人受傷送醫
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播