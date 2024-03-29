中東男來台逾期居留3914天 喝醉路倒被查獲

巴基斯坦籍男子阿里（穿卡其褲者）跟朋友酒醉路倒。（記者王冠仁翻攝）

2024/03/29 12:40

〔記者王冠仁／台北報導〕來自巴基斯坦的44歲男子阿里，在2012年入境台灣，當時他的簽證只有14天，但他卻逾期居留3914天，直到他因為跟朋友坐在路邊喝酒醉倒，有熱心民眾看到擔心發生意外報警，他逾期居留的身分這才被發現。警方最後將他依違反入出國移民法，移請移民署台北市專勤隊續辦，將他依法遣送回國。

北市警萬華分局今天公布這起罕見案例，巴基斯坦籍的阿里，原本是當地一家工程業務人員，其所屬公司從事進出口建造工廠所需的大型設備。阿里在2012年6月19日入境台灣後，其簽證只有14天，但他簽證到期後卻沒有出境，反而還滯留台灣，一留就是3914天，逾期居留長達11年。

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警方說，阿里此次會被查獲，是因為他跟朋友坐在台北市西園路路旁喝酒，兩人不勝酒力後醉倒，有熱心民眾見到，以為他們發生意外而報警。

轄區員警趕到現場時發現他們兩人酒氣沖天，由於阿里外貌看起來就不像台灣人，員警於是要求他出示相關證件，他卻拿不出來，也不願告知年籍資料，員警於是將他帶回派出所，再將他帶往移民署專勤隊按捺指紋比對身分後，這才查出他逾期居留的情況。

據了解，阿里逾期居留11年期間，由於沒有身分，也只會說一點簡單中文，因此都四處打黑工，專門找勞動型的零工來作。

警方將巴基斯坦籍男子阿里（紅圈者）帶回派出所釐清身分。（記者王冠仁翻攝）

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