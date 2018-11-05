女大生告友人性侵 DNA竟驗出他人的「嘉明」...

2018-11-05 00:15

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕大逆轉！台中女大生小美（化名）為了考英文檢定，友人胡男決定開車載她到台北找友人討論，行經休息區時小美昏睡過去，事後她指控胡男下藥迷姦，胡男喊冤說根本沒碰過她，結果檢警化驗小美的內褲，赫然發現有男性的精液DNA，卻不是胡男的「嘉明」，檢方覺得此事實在太過蹊蹺，全案不起訴。

小美指控，5月11日晚間11點多，胡男在台中地區開車載她北上，途經中山高湖口服務區時，見她精神不濟，竟以不詳方式對她性侵、猥褻得逞。

胡男到案後，喊冤說當天確實載小美北上，堅決否認乘機性交，辯稱當時只是順便載小美回家，途中到湖口休息區上廁所，上廁所後小美說不舒服要嘔吐，他就先將座位倒下來休息，小美也一樣，之後上路，途中有停中壢服務區，後來他精神不好，且時間已經是凌晨2點多，就請小美先陪他找住處，到達旅館後2人還討論英文檢定情事，之後小美自己叫UBER離去，絕無性侵。

檢警調查，小美指控喝完胡男提供的飲料後就失去意識，疑遭性侵，經員警將小美尿液檢體送驗後，僅檢出咖啡因及尼古丁代謝物。

小美說當時她意識模糊，不知胡男對她做什麼，醒後只覺得他行為詭異，覺得他可能有摸胸部，因為醒來時他的手從她身體方向拿開，感覺他有碰到左胸，又指稱胡男可能在休息區性侵她。

然全案相關採證檢體送驗後，小美長褲並未發現可疑精液斑液，其內衣亦未檢出男性染色體DNA，反而是她的內褲有檢出一名男性Y染色體DNA，然而卻與胡男DNA型別不同，無從證明胡男性侵小美。

檢方認為，當天胡男原本只是要介紹友人與小美討論英語檢定事宜，事後友人未能到場，胡男仍決定載小美北上，期間卻先到旅館休息，而小美也同意進去，實在十分可疑，全案不起訴。