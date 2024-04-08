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首頁　>　社會

大蛇攻擊騎士？ 高市農業局捕獲保育類台灣黑眉錦蛇

農業局捕獲保育類台灣黑眉錦蛇。（市府提供）

農業局捕獲保育類台灣黑眉錦蛇。（市府提供）

2024/04/08 13:17

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄楠梓區1隻大蛇出沒楠陽陸橋旁機車地下道，有民眾目擊大蛇攻擊機車騎士，農業局今捕獲1隻台灣黑眉錦蛇，屬於三級保育類，長度大約1米2，強調一般蛇不會主動攻擊人，民眾通報是有蛇出沒，尚未獲報有民眾受傷。

高雄楠梓區發生1隻大蛇出沒楠陽陸橋旁機車地下道，有民眾目擊大蛇攻擊機車騎士後，攀爬1戶民宅牆壁未果，轉往水溝後離去，路人尖叫聲中拍下照片，大約3個玻璃門長度。

警消未接獲報案，但有民眾於臉書「我是楠梓人」PO文大蛇攻擊騎士，還有人稱一度懷疑自己看錯，好荒謬喔！民眾直呼好恐怖！還有人說要地震了，蛇驚慌逃竄。

農業局接獲民眾通報有蛇前往捕捉，今於楠梓區後昌路與加昌路附近，捕捉1隻台灣黑眉錦蛇，屬於三級保育類，長度大約1米2，民眾通報有蛇出沒，尚未獲報有民眾受傷。

此外，也有民眾騎車經過楠梓區學專路往中油小路，曾二度於兩邊草皮遇到蛇出沒。農業局表示，最近因天氣漸漸轉炎熱，蛇類出沒較頻繁，經常接獲民眾通報居家附近發現有蛇類出現或入侵民宅情形，造成民眾驚恐害怕。

農業局呼籲民眾一般蛇不會主動攻擊人，若碰到蛇類勿驚慌，如果是在戶外請避開牠，若是在居家附近或已入侵住家，可以撥打1999市民服務專線，農業局會立即派員協助處理。

農業局捕獲保育類台灣黑眉錦蛇。（市府提供）

農業局捕獲保育類台灣黑眉錦蛇。（市府提供）

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