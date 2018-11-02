屏縣議長賄選案 8國民黨議員入監服刑

2018-11-02 12:17

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣議長賄選案判刑確定的8名國民黨籍縣議員王志豐、潘裕隆等人，今天上午在上百位親友到場送別下到屏東地檢署報到發監執行，王志豐等人痛批政治力介入司法，還沒收到判決書就收到執行命令，連司法救濟的機會都沒有，屏東地檢署主任檢察官陳怡利表示，該案因為已判決確定且啟動防逃機制、又是社會矚目案件，因此才會依法快速執行。

屏東縣議長賄選案判刑確定的8名國民黨籍縣議員分別為王志豐、潘裕隆、顏金成、潘政治、李冀香、陳昭忠、陳美瓊、歸曉惠等，今天上午10點許發監執行，8人分別到屏東地檢署報到，上百位親友到場送別，痛哭不捨，場面哀傷。

潘裕隆表示，判決前一個星期，就傳出總統打電話詢問下屆縣議會議長民進黨能不能過半的訊息，接著就判決下來，而25日判決，26日就收到地檢署執行命令，判決書卻是昨天才收到，這種連判決書沒收到前就要執行，不是政治迫害、司法不公嗎？連司法求濟的機會都不給，相當離譜；王志豐則痛批，政治力介入，司法壓迫，一定會繼續努力尋求非常上訴及司法救濟來找回清白。

屏東地檢署主任檢察官陳怡利說明，該案判決確定後，接獲最高法院的傳真，審酌是社會矚目案件，啟動防逃機制，其中8名縣議員已經在今天上午到地檢署報到，另外2名被告則在台中報到，該案的處理速度並沒有特別快，都是依法辦理，如有不服可以依法提出救濟。

今天入監服刑的8名縣議員中，王志豐、陳美瓊、潘裕隆都已投入下屆縣議員選舉，歸曉惠參選下屆鄉長，選前判刑確定，直接被取消參選資格，由於距離選舉只剩下20幾天，才會被質疑有政治力介入。

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