疑疲勞「度估」自撞致5傷 轎車撞歪電桿一度停電

疑疲勞「度估」釀禍，轎車撞歪電桿一度停電。（記者蔡宗憲翻攝）

2018-10-22 09:21

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕台26線五里亭路段今天凌晨二時許發生一起嚴重自撞意外，一輛載著5名滿州民眾的轎車，駕駛疑疲勞駕駛失控撞上路旁電桿，5人分別受到輕重傷，還造成當地短暫停電，事故原因仍待警方釐清。

由於傷者眾多，還有1人受困車內，屏縣消防局派遣恆春分隊、車城分隊、墾丁分隊、滿州分隊共計7車16人（包含4輛救護車及恆春醫院、南門醫院救護車）救援，分別送往恆春旅遊醫院及南門醫院急救。

警方調查，車上5人都是滿州居民，開夜車從外地要返回滿州，其中1名傷者提到曾看到駕駛在紅綠燈時打瞌睡，疑有疲勞駕駛情況，並無酒駕情況，但詳細事故原因仍待調查，停電狀況則已經搶修恢復。

台電恆春服務所指出，這起撞電桿事故發生後，搶修人員就發現電桿受創狀況無法立即恢復，果斷採「轉供（轉換其他供電線路）」方式處理，有效降低停電時間在10分鐘左右，後續再慢慢恢復受損電桿，盡量不影響民眾用電。

疑疲勞「度估」釀禍，轎車撞歪電桿一度停電。（記者蔡宗憲翻攝）

疑疲勞「度估」釀禍，轎車撞歪電桿一度停電。（記者蔡宗憲翻攝）

疑疲勞「度估」釀禍，轎車駕駛一度被夾住。（記者蔡宗憲翻攝）