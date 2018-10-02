前女工程師從公司一路騙到法院 連續吃上3條官司

2018-10-02 22:16

〔即時新聞／綜合報導〕騙上癮了？1名新日光的女工程師，因為缺錢竟盜賣公司高單價的導電銀膠，被公司提告業務侵佔罪後開除；結果失業後又因與男友籌措創業資金，竟偽造父親簽名向當鋪借錢，被發現後又吃上官司；之後又因不想出庭，還偽造診斷證明向法官請假，結果被識破又多吃上一條官司；最後這位女工程師被新竹地方法院依偽造有價證券罪判4個月有期徒刑、偽造文書罪判3個月有期徒刑，均可易科罰金，但業務侵佔罪遭判8個月有期徒刑，得入監服刑。

《蘋果日報》報導，一位新日光前工程師高姓女子，2011年在該公司研發部工作，專職管理高單價的導電銀膠，負責供應工程師領取及轉交；但由於導電銀膠每公斤市價至少5萬元，單親又獨立撫養兒子的高女雖年薪上百萬，但急需用錢，竟將歪腦筋動到導電銀膠上，前後侵占了34公斤的銀膠得逞，不過最後還是被公司發現；事後公司估計遭侵占約170萬元左右的銀膠，不只將高女開除，還報警進行調查。

失業的高女為了與鄭姓男友合開洗車廠維生，為了籌措開店資金，竟又以分別偽簽2人父親名字的本票，向當鋪借得20萬元；但日後本票屆期卻沒有兌現，當鋪向法院申請強制執行，2人父親向法院提起本票債權不存在之訴後，才發現名字遭子女盜簽，高女與鄭男因此吃上偽造有價證券罪。

結果官司纏身的高女為了不想出庭，又利用親姊到醫院就診的診斷證明書，偽造一份自己的醫院診斷證明，意圖向法院請假，但法院向醫院查核後發現是假的，直接被告發，高女因此又多一條偽造文書罪；最後高女被依偽造有價證券罪判4個月有期徒刑、依偽造文書罪判3個月有期徒刑，易科罰金9萬元、依業務侵佔罪判8個月有期徒刑。