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首頁　>　社會

未滿20歲 冒人身分借發財金 財還沒發…6萬元先飛了

南投縣竹山紫南宮香火鼎盛，信眾多、借金求財的人也多。此為示意照，與本新聞無關。（資料照）

南投縣竹山紫南宮香火鼎盛，信眾多、借金求財的人也多。此為示意照，與本新聞無關。（資料照）

2024/03/05 05:30

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣竹山紫南宮香火鼎盛，更以「借發財金」聞名，但借發財金須滿廿歲，未滿廿歲的吳姓男子，異想天開填寫女友代為保管身分證之友人姓名和身分證字號，順利借到六百元發財金，被冒用身分的姜姓女子半年後也去紫南宮借金，發現遭人冒名，經查是吳男所為，憤而提告，吳男被南投地院以行使偽造準私文書罪名判刑兩個月，若易科罰金折合六萬元。

女友幫人保管身分證 拿來借金

住台北的吳男二○二一年二月，帶著也未滿廿歲的女友到竹山紫南宮拜拜，因借發財金須年滿廿歲，他想到女友幫廿多歲的姜姓女友人保管身分證，擅自拿姜女身分證登記並簽其名字，順利借金六百元，心想這一年一定會發財。

不料半年後姜女也去紫南宮拜拜借發財金，櫃檯告知：「妳已經借過，還未還金，不能再借！」她愈想愈不對，經對照時間，猜測是身分證請女性友人代保管時被冒名借金，打LINE訊息問吳男的女友後，獲得證實後報警提告。

當事人也去借金戳破 報警提告

南投地院法官審酌吳男未經姜女同意，冒用他人名義祈求發財金，造成姜女生活及心理上之困擾，後來坦承犯行且已和解並賠償，因此以行使偽造準私文書罪名，判刑兩個月，並諭知若易科罰金以一千元折算一日，兩個月刑期折合六萬元，該金額是借金的一百倍。

紫南宮主委莊秋宮表示，借金要自己求才能招財，若用不法手段不會獲土地公保佑，由於二○二三年元旦起，民法已將成年的年齡下修到十八歲，紫南宮也正研議調降借金年紀為滿十八歲。

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