涉貪還想復職 柯市府水利處貪官 重判8年半

在柯文哲市府時代擔任台北市工務局水利工程處副工程司的方龍乾，被依貪污等罪重判方男有期徒刑八年六月。（資料照）

2024/03/05 05:30

方龍乾另犯偽造私文書等罪 判8月

〔記者溫于德／台北報導〕在柯文哲市府時代擔任台北市工務局水利工程處副工程司的方龍乾，被控與退休同事葛震洋合資成立詠灃工程公司，以「租照」手法取得多件標案，兩人朋分不法獲利。一審台北地院宣判，依貪污等罪重判方男有期徒刑八年六月，方另犯偽造私文書等罪被判得易科罰金之刑八月；葛男則被判刑二年，另有六月徒刑得易科罰金，但葛男因認罪獲緩刑五年。

被蔣市府先行停職 懲戒法院裁准

方男另於檢方偵查時被收押，去年十一月獲北院裁定卅萬元交保，隨即向水利處申請復職，然未獲蔣市府准許，並聲請先行停職；懲戒法院一、二審均已裁准。

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與友合組公司 每標案獲利5萬多

檢方查出，方龍乾在二○一七年與退休的葛男合資成立詠灃公司，由葛妻掛名負責人，承攬水利處多件標案，兩人朋分每案五萬多至七萬多元不等獲利。

檢方調查，詠灃會租用品管證照，找人頭掛名防汛工程品質管理主管，方男還對人頭說「監工坐我隔壁，計畫書核定就沒事了」，並在代理高灘地機電管理站長期間，隱匿詠灃未設置合格品管的瑕疵，於查驗紀錄表上不實登載「查驗結果：同意報請竣工」。

方男還被發現，替有債務糾紛的胞兄脫產，以假買賣手法將胞兄名下的土地過戶至他名下，製造虛假的九百萬元交易金流，使胞兄免被徵土地增值稅。

方男到案坦承犯偽造文書罪卻否認犯貪污罪。然台北地院依證據指方男有罪，審酌他身為北市水利處河管科高灘地機電管理站副工程司，未恪遵法令，反依葛男請求，租用品管人員牌照，使詠灃於全市河濱公園疏散門等設施預約維護工程及估驗計價報請竣工時，免支出相關人事費用。

台北地院依貪污治罪條例中利用職務機會詐取財物罪、監督事務圖利罪，判處方龍乾八年六月，方另犯刑法偽造私文書罪、行使業務登載不實文書罪則被併判八月徒刑、得易科罰金廿四萬元，褫奪公權七年；犯相同法條的葛男被判刑二年，另有六月得易科罰金十八萬元，獲緩刑五年，條件是繳給公庫八十萬元，褫奪公權一年。全案可上訴。

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