砸店恐嚇逼交保護費 警逮13嫌3人有統促黨證

2018-09-28 20:33

〔記者黃良傑／高雄報導〕葉姓、李姓、林姓男子等人夥同10名手下，涉嫌組成暴力討債集團，連續恐嚇砸3家小吃部、練歌場，還嗆「開店要經過我們同意！」店家聞風色變，仁武分局蒐證逮獲13人，葉嫌等人辯稱糾紛砸店，檢方複訊嫌犯坦承向被害人索5000至1萬元保護費，葉嫌以15萬元交保候傳。

警方今召開記者會，指葉嫌（22歲）和李嫌（24歲）、林嫌（25歲）被指控，今年5月間駕駛BMW掛偽變車牌，先到鳥松區某練歌場嗆「鳥松區都是我們管的」、「開店要經過我們的同意」後，一票人揚長而去。

2天後，葉嫌、林嫌再夥同周姓、王姓手下，持棍棒到鳥松區一家小吃部砸店，把店家玻璃砸破難以營業，一群人又揚長而去，恐嚇示威意味濃厚，2天後，該暴力犯罪集團持棍棒，再回到被嗆的練歌場，棍棒齊飛砸毀店家招牌。

不過，葉男等嫌疑認為已達恐嚇效果，丟了3000元給小吃部當補償，令小吃部店家害怕，關門休息避風頭數日。

該犯罪組織食髓知味，砸完了一家練唱場，揚言給5000元和解了事，又到另一家練歌場大嗆「這整條路都我們在處理的」、「明天會再來」，轄區仁武分局獲報認定是地痞流氓行為，將葉嫌列為治平對象，鎖定黨羽共13人為掃黑對象，一一逮回偵訊，意外發現葉嫌等3人持有特定政黨的黨證，事後經查證是中華統一促進黨。

該黨高雄辦事處主委陸光未證實3人是否為黨員，只表示黨員那麼多，他並不認識這3人，應是個人的行為，他強調「該怎麼辦，就怎麼辦，一切依法」。

高市警察局長李永癸強調，目前釐清案情中，掃黑行動沒期限、無假期，絕不讓幫派組合藏身於任何政黨，也不容許有黑道幫派假借合法政黨，介入治安及年底九合一選舉。