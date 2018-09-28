李敖辭世子女對簿公堂 李戡：透過訴訟學法律機會難得

2018-09-28 16:02

〔記者錢利忠／台北報導〕知名作家李敖今年3月辭世後，李敖的非婚生女兒李文要求分割李敖的遺產，前天（26日）另對李敖妻子王志慧、同父異母弟弟李戡及妹妹李諶等人提告侵占；李戡也非省油的燈，今天下午赴台北地檢署反控李文誣告。

李戡今天受訪表示，他父親過去在節目上公開講過，要把所有財產都給他母親，李文很清楚這一點，但卻仍對他們一家三口提告侵占，很顯然是誣告，所以他代表他們一家三口出面應戰。

被問到自家人的糾紛鬧上法院是否會覺得麻煩？李戡強調不會，並表示：「她（指李文）不管做什麼我們都會應戰，我這個人就跟我爸爸（指李敖）一樣，不會主動挑起戰爭，但有人來找我們麻煩，我們一定不會害怕，一定會應戰、也不畏戰。」

李戡還說，他過去沒有讀過法律的科目，這次親自透過訴訟的方法來學法律，他覺得是很難得的機會；李戡另針對李文對他提告一事發表看法，指這半年來發生的事情，是誰在挑起紛爭、是誰不願意尊重父親的安排？這都是一目瞭然的事。

李文在李敖逝世後，便向王志慧、李戡及李諶提告，要求進行親子鑑定、認祖歸宗、以及分割遺產；台北地院家事庭昨日開庭，李文、李戡均親自出庭。此外，李文前天也到台北地檢署遞狀，控告王志慧、李戡及李諶涉嫌侵占，指控3人共同侵占她所應繼承李敖的4分之1遺產。

李戡今表示，確認親子關係的部分，他們從不爭論李文是他父親女兒的事實，親子認定這部分是和解的，但其他部分都沒有和解，他強調完全是按照父親的意思來辦事。