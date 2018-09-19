戴手銬腳鐐移送法院 永和分屍案主嫌疑痛到哭

新北永和分屍案犯嫌「OZ」被聲押禁見，移送新北地院，「OZ」因雙腳被腳銬銬住，步行至法院時覺得疼痛難耐，眼眶濕潤含淚疑似想哭。（記者陳慰慈攝）

2018-09-19 05:54

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北永和分屍案犯嫌美籍刺青師Mayer Oren Shlomo、綽號「OZ」（中文名：孫武生），新北地檢署訊後依涉犯殺人重罪，有逃亡事實及勾串證人之虞，向法院聲押禁見，昨晚近12時許，檢方將他移送新北地院，「OZ」因雙腳被腳銬銬住，步行至法院時覺得疼痛難耐，中途數度停下腳步，想低頭看看自己的腳，抬起頭時被發現眼眶含淚，法院預計今天開聲押庭。

為將「OZ」移送至法院，檢方大陣仗出動了5名法警將他前後包夾，另還有1名女警負責將聲押卷送至法院，過程中面對媒體以英文追問：「為何要殺人？」、「有沒有話想說？」、「是不是無辜的？」他都充耳不聞，未發一語。

43歲加拿大籍男子Ramgahan Sanjay Ryan（中文名：顏柏萊）上月底遭分屍棄置在永和中正橋下新店溪畔，非裔美籍男子Ewart Odane Bent、美籍「OZ」及負責購置開山刀的大學生吳宣被鎖定是嫌疑人，法院訊後裁定Ewart Odane Bent收押禁見，吳宣則以30萬元交保，「OZ」則潛逃菲律賓，前天被押解回台。

檢警調查，Bent、「OZ」與Ryan是舊識，時常找他買毒，但近幾個月找他買毒的人總是被警方逮到，故懷疑Ryan就是警方線人，因此種下殺機。

據悉，「OZ」到案後否認犯行，僅坦承當晚與另名涉嫌人Bent、死者Ryan到案發現場喝酒、聊天、放煙火，其他一概裝傻稱不知情，但供詞與Bent兜不攏，其中仍有許多疑點有待檢警追查釐清。