被問這句話心虛推警撞欄杆 車手狂奔仍當街就逮

2018-09-15 11:45

〔記者許國楨／台中報導〕蔡姓年輕人被詐團吸收當車手，上週到郵局提領贓款，因為太緊張被便衣員警發現有異盤查，結果一句「你拿什麼卡替誰領錢？」讓他答非所問露餡，心虛蔡男立即大力推開員警撞上一旁欄杆接著拔腿狂奔，但跑不到100公尺就被員警追上制伏逮捕，當場起出犯案用提款卡及贓款送辦。

台中市第六分局西屯派出所郭姓員警等3人當天中午在黎明路上郵局執行金融機構便衣守望勤務，發現體型壯碩的22歲蔡男正在提款機前提款，因過程中他不時左顧右盼且神情緊張，郭員直覺有異不動聲色靠近觀察，順口問了一句「你拿什麼卡替誰領錢？」

由於金融機構為防制洗錢及詐團提領贓款，曾協定除郵局金融卡每次可在郵局ATM提領6萬元，使用其他銀行本行金融卡提領現金，每次最高3萬元，只是蔡男明明持郵局金融卡準備提領6萬元，他因心虛加上太緊張，卻答稱使用元大銀行金融卡幫老闆提領5萬元，當場被郭員打臉。

未料當郭員進一步盤查身分時，蔡男立即以雙手大力推開，導致郭員頭部撞擊一旁欄杆，但郭員顧不得頭痛趕緊起身追捕，與支援警力一起將蔡男制伏逮捕，在蔡男身上起出多張金融卡及贓款7萬元，他在警訊中辯稱，稍早在路上被搭訕請他幫忙領款不疑有他，未料對方竟是詐團成員。

警方對其說詞強烈存疑，在他身上找到機車鑰匙調閱路口監視器訪查，果然戳破謊言，發現他將機車停放SOGO百貨公司附近，接著攔搭計程車到郵局提領贓款，訊後全案依詐欺、洗錢防制法罪嫌送辦，蔡男複訊後聲押獲准。

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