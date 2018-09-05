9/5 雙贏彩頭獎1注獨得1500萬！今彩539頭獎開出2注

2018-09-05 22:31

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（9月5日）開獎的第107000117期雙贏彩頭獎，1注獨得獎金1500萬，由台北市萬華區萬大路462號的「金鑫鑫投注站」開出；第107000213期今彩539頭獎，2注中獎，每注可得獎金800萬，分別由花蓮縣花蓮市主和里中福路49號1樓的「祥金投注站」及新北市新莊區中正路929巷22號1樓的「大众發投注站」開出；第107000071期大福彩，頭獎摃龜。

第107000071期大福彩中獎號碼為「20、25、26、27、30、35、40，特別號：16」，頭獎、貳獎均摃龜；參獎共41注中獎，每注可得4000元；肆獎共780注中獎，每注可得400元；普獎共6089注中獎，每注可得200元；大福獎、小福獎均摃龜。

第107000117期雙贏彩中獎號碼為「01、02、03、04、05、06、07、16、17、20、21、24」，頭獎1注中獎，可得1500萬元；貳獎共11注中獎，每注可得10萬元；參獎共453注中獎，每注可得500元；肆獎共5497注中獎，每注可得100元。

第107000213期今彩539中獎號碼為「01、05、31、37、39」，頭獎共2注中獎，每注可得800萬元；貳獎共240注中獎，每注可得2萬元；參獎共7591注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬71注中獎，每注可得50元。

第107000213期39樂合彩中獎號碼為「01、05、31、37、39」，四合共16注中獎，每注可得21萬2500元；三合共488注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬2720注中獎，每注可得1125元。

第107000213期3星彩中獎號碼為「354」，正彩共7注中獎，每注可得1萬2500元。

第107000213期4星彩中獎號碼為「7773」，正彩共8注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站 」