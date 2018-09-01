花錢看財報 英業達創辦人媳婦被騙走近億元怒告

2018-09-01 00:00

〔記者錢利忠／台北報導〕科技大廠英業達創辦人葉國一的媳婦吳君，去年在餐會上結識美國新創公司「Tagboard」台灣分公司的執行長林家鍵及財務長李正強，經2人遊說投資並匯款300萬美元（約合新台幣9208萬元）當作查看財報的敲門磚，吳女看完財報後認為現金流太少而打退堂鼓，但對方卻不還錢，氣得吳女提告；台北地檢署今依侵占罪將林、李2人起訴，並建請法院從重量刑。

檢警調查，去年吳女經林家鍵及李正強邀約投資「Tagboard」，吳女表態想先看過財報，再決定是否投資，2人則聲稱財報在美國總公司，要看財報須先秀財力，要求吳女先匯款300萬美元保證金交由該公司保管；去年6月，吳女依約匯出300萬美元至2人所指定的OBU帳戶，2人便交出公司財報給吳女閱覽。

但吳女看過該公司財報後，認為金流不高無意投資，便要求2人將300萬美元匯還，2人則稱該筆款項已被轉至美國總公司，總公司負責人還寄電子信件給吳女，指該筆匯款只能轉換為公司債或股份；吳女認為這與2人當初所說的條件不一樣，為此控告林、李侵占。

林、李2人庭訊時否認侵占，並互相推卸責任，訊後分別被依侵占罪諭令130萬元及100萬元交保；檢方偵查期間，2人承諾會退款，但至今仍未履約。檢警調查，2人收到吳女的匯款後，隔天就被轉出，之後甚至被美國總公司拿去交付貨款。

檢方勘查雙方電子信件往來內容，認為2人曾向吳女保證不會動用該款項，只會當成保證金保管，但收到錢隔天就將錢轉走挪用，認為2人涉侵占吳女匯款的事證明確。