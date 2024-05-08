4寶媽偽造母簽名借35萬隆乳 她報案才知「內賊」淚灑警局

女子沒錢卻想豐胸，偷簽媽媽的名字借35萬元，被判1年10月。（情境照）

2024/05/08 16:54

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣現年36歲的育有4個孩子的陳姓辣媽，沒有錢卻想到台北高檔的隆乳診所豐胸，手術費35萬元，她把腦筋動到母親頭上，偷用她的印章、偽簽媽媽的簽名，順利騙過融資公司。辣媽的「波波」變大了，但媽媽卻不知名字被女兒偷拿去借款，在獲融資公司通知後，立即上警局報案，警方經過調查確定是「內賊」，女兒被判1年10月、緩刑4年。

判決書指出，陳女於2020年到整形診所準備進行豐胸手術，因無力支付新台幣35萬元手術費，於是在9月、10月偽造母親簽名和偷偷蓋印章向2家貸款公司分別核貸20萬、15萬元。她對融資公司人員稱，媽媽同意擔任貸款的連帶保證人及本票的共同發票人。35萬元得手後，陳女將手術費繳交給診所。

請繼續往下閱讀...

陳女母親收到催繳單後報警，經檢警偵辦才得知犯案人是自己女兒，當場淚灑警局，她對女兒說「怎麼那麼傻，你還有4個小孩養，沒錢還想隆乳，還偷用我的錢，太笨了」。媽媽於偵查中表達要撤回告訴，並向法官表示已原諒女兒，因女兒不懂事、所生孩子還小，希望法院給女兒機會。

法官審酌陳女曾因詐欺案件被判拘役40日，緩刑2年，109年6月緩刑期滿，3個月後卻再犯案，考量陳女已清償貸款金額，徵得告訴人原諒，且坦承犯行，犯後態度良好，依犯偽造有價證券罪處有期徒刑1年7月、行使偽造私文書罪處7月，應執行1年10月、緩刑4年。全案可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法