鎖定竹科人搶房心態 神鬼房仲「虛擬中人」 詐騙7091萬
2024/05/06 05:30
謊稱有人脈能低價搶屋 20人受騙掏錢
〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹房仲黃宥誠因沉迷賭博債台高築，利用新竹縣市建商推出新建案、預售屋案交易熱絡供不應求，大批竹科人瘋狂搶屋心態，謊稱結識房仲業界有力人士，有管道透過中人（介紹買賣的人）低價取得建商保留戶，廿人受騙掏錢拜託黃男搶屋，受騙金額超過七千萬元，新竹地院依詐欺等罪重判黃男徒刑十四年，犯罪所得七○九一萬元沒收。
法官調查，黃宥誠長期於新竹縣市擔任房屋仲介，因沉迷地下簽賭，竟利用新竹購屋熱潮，佯稱擁有廣大人脈，有辦法透過中人以優於市場價格取得建商保留戶，致多人受騙委託他買房，並依黃的指示交付中人費。
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詐款償還賭債還繼續賭 法官重判14年
黃接著以定金、簽約金、工程款等名目誘騙民眾再付款，為取信被害人，竟偽刻多家建設公司大小章及收款章，虛偽製作房屋買賣預定單、收據、合約書等，甚至偽簽本票。總計詐騙廿人共得款七○九一萬元，均用於還賭債繼續賭博，或挖東牆補西牆方式拖延掩飾犯行。
法官審酌黃男身為不動產營業員，不思以合法途徑賺取仲介服務報酬，利用客戶對其信賴，編造各種話術使被害人一再陷於錯誤而繼續支付款項，蒙受鉅額損失，且為避免東窗事發，還偽刻建商印章虛偽製作憑據，嚴重擾亂不動產交易及經濟秩序，且龐大犯罪所得均賭博耗用殆盡，難以彌補被害人損害，依詐欺、偽造有價證券等罪，重判黃男徒刑十四年，犯罪所得七○九一萬元沒收。