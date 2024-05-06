鎖定竹科人搶房心態 神鬼房仲「虛擬中人」 詐騙7091萬

新竹房仲黃宥誠佯稱有辦法透過中人以優於市場價格取得建商保留戶，致多人受騙委託他買房，詐騙金額超過7千萬元，新竹地院依詐欺等罪重判黃男徒刑14年。（資料照）

2024/05/06 05:30

謊稱有人脈能低價搶屋 20人受騙掏錢

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹房仲黃宥誠因沉迷賭博債台高築，利用新竹縣市建商推出新建案、預售屋案交易熱絡供不應求，大批竹科人瘋狂搶屋心態，謊稱結識房仲業界有力人士，有管道透過中人（介紹買賣的人）低價取得建商保留戶，廿人受騙掏錢拜託黃男搶屋，受騙金額超過七千萬元，新竹地院依詐欺等罪重判黃男徒刑十四年，犯罪所得七○九一萬元沒收。

法官調查，黃宥誠長期於新竹縣市擔任房屋仲介，因沉迷地下簽賭，竟利用新竹購屋熱潮，佯稱擁有廣大人脈，有辦法透過中人以優於市場價格取得建商保留戶，致多人受騙委託他買房，並依黃的指示交付中人費。

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詐款償還賭債還繼續賭 法官重判14年

黃接著以定金、簽約金、工程款等名目誘騙民眾再付款，為取信被害人，竟偽刻多家建設公司大小章及收款章，虛偽製作房屋買賣預定單、收據、合約書等，甚至偽簽本票。總計詐騙廿人共得款七○九一萬元，均用於還賭債繼續賭博，或挖東牆補西牆方式拖延掩飾犯行。

法官審酌黃男身為不動產營業員，不思以合法途徑賺取仲介服務報酬，利用客戶對其信賴，編造各種話術使被害人一再陷於錯誤而繼續支付款項，蒙受鉅額損失，且為避免東窗事發，還偽刻建商印章虛偽製作憑據，嚴重擾亂不動產交易及經濟秩序，且龐大犯罪所得均賭博耗用殆盡，難以彌補被害人損害，依詐欺、偽造有價證券等罪，重判黃男徒刑十四年，犯罪所得七○九一萬元沒收。

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