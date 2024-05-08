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幫亡者申冤、生者解惑！ 法醫研究所「所誌」發表

法醫研究所所誌今日正式發表。（記者吳昇儒攝）

法醫研究所所誌今日正式發表。（記者吳昇儒攝）

2024/05/08 17:00

〔記者吳昇儒／台北報導〕法醫鑑驗是法務行政及檢察實務重要一環，除能幫亡者申冤，還能幫生者解惑。法務部法醫研究所去年3月啟動編輯「所誌」，並於今日發表。

法務部長蔡清祥指出，法醫可以幫忙了解死因，提供後續追查的最佳科學證據，政府非常重視法醫研究所，希望能夠隨著世界潮流一再精進、進步；經歷任所長的努力，才有今天的規模及制度化，現在也利用電腦斷層機器CT來協助做死因鑑定，法醫的待遇也提高了，與醫師並駕齊驅。感謝歷任所長們及醫師大力的推動，吸收更好的人才。

蔡清祥說，當年自己擔任台北地檢署檢察官時，曾被派往美國考察研究法醫制度，花了一年走訪各大都市的法醫中心後，提出要重新籌備法醫研究所。

法醫研究所所長侯寬仁表示，到所內服務時，常聽到同仁們說之前研究所設在嘉興街、通化街、基隆路時的故事，當時一頭霧水，後來決定整理一下法醫研究所的歷史。去年112年3月召集所內的主管研討後，開始到國史館、國家圖書館、法務部檔案室、國立大學圖書館等單位蒐集相關資料，完成編輯工作，才知道原來法醫研究所於1932年已經在中國成立，中途雖然一度廢止，但仍於1990年重新成立。

此外，今天也特別邀請曾擔任或代理過法醫研究所所長的主管，共同見證「所誌」發表。也邀請在高雄成立「兒童少年驗傷醫療整合中心」的尹莘玲醫師，敘述她在法醫研究所的經驗，且認為尹醫師幫助過許多受虐兒遠離傷害，猶如受虐兒母親，值得社會尊重，因此也於母親節前夕，特別頒發所誌感謝她。

法醫研究所所長侯寬仁將所誌頒發給尹莘玲醫師。（記者吳昇儒攝）

法醫研究所所長侯寬仁將所誌頒發給尹莘玲醫師。（記者吳昇儒攝）

法醫研究所所誌今日正式發表。（記者吳昇儒攝）

法醫研究所所誌今日正式發表。（記者吳昇儒攝）

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