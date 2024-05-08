被控指匯流是柯文哲御用民調 金溥聰被告不起訴

前總統候選人侯友宜競選辦公室執行長金溥聰。（資料照）

2024/05/08 16:58

〔記者王定傳／新北報導〕總統大選期間，國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室執行長金溥聰，被控散布「匯流民調是柯文哲長期配合的御用民調公司，過去經常失準……民調結果不具有參考價值」等文稿，匯流民調提告加重誹謗罪嫌，新北地檢署認為，這些言論是否為金溥聰所發布仍有疑問，且侯友宜競選辦公室是基於匯流過往選舉時民調有偏離最終結果等情形，而對民調準確性、題目設計等提出質疑，屬可受公評事項，處分金溥聰不起訴。

匯流民調提告指，金溥聰於去年11月9日前製作：「民眾黨另一家自費委託的趨勢民調公司問題更大，其與匯流民調就是同一公司，不僅就是長期與民眾黨配合的民調機構，而且過去公布的民調結果也經常偏誤與失準，難謂公正客觀」、「匯流民調是柯文哲長期配合的御用民調公司，過去又經常失準，再加上量身訂做的問卷題目，這樣的民調結果不具有參考價值」等內容文稿並散布。

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但檢方調查，媒體報導時，僅提及侯友宜競選辦公室表示、指出、舉例，並無指明金溥聰是撰稿或陳述者，金溥聰是否有發表這些言論，仍有疑問。

檢方調查，侯友宜競選辦公室陳述本案言論時，還提及匯流前年台北市長選舉所做的封關民調，把蔣萬安低估了11.7％，卻把黃珊珊高估了快2％、台南市長民調亦有低估國民黨候選人謝龍介情形，且白營公布3份民調的題目中，沒有『侯柯』或『柯侯』對上民進黨候選人的組合對決，亦沒有『有柯無侯』或『有侯無柯』的設計；檢方認為，侯友宜競選辦公室所舉的數據、問卷內容題目設計，並無陳述不實情形。

檢方並認為，侯友宜競選辦公室是基於上述事實，說明匯流公司過往公布的民調偏離最終選舉結果，並有低估國民黨候選人或高估民眾黨候選人情形，而對民調準確性、題目設計等提出質疑，事涉公益，屬可受公評事項，處分金溥聰不起訴。

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