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桃市率先增修火災預防自治條例 納管「高風險場所」

桃市府市政會議8日審議通過「桃園市火災預防自治條例」修正草案，率全國之先納管高風險場所，市長張善政（右）表示，除透過「桃園市火災預防自治條例」修正，也請相關局處加強科技執法。（桃市府環保局提供）

桃市府市政會議8日審議通過「桃園市火災預防自治條例」修正草案，率全國之先納管高風險場所，市長張善政（右）表示，除透過「桃園市火災預防自治條例」修正，也請相關局處加強科技執法。（桃市府環保局提供）

2024/05/08 17:02

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園工業區數量全台最多，工業產值突破4兆，火災類型、致災樣態及業別也相對複雜，過去曾發生敬鵬、美福及家樂福倉儲等火災事故，甚至造成消防人員殉職，桃市府市政會議今審議通過「桃園市火災預防自治條例」修正草案，率全國之先納管高風險場所，環保局表示，修正草案將於13日前送進議會，於這個會期進行審議，未來通過並公告實施後，第1批納管對象預計有近600家。

桃市府環保局、消防局、經發局、勞動局、都發局等相關單位成立專案計畫，分析過去8年（2015年到2022年）資料，發現火災發生率偏高的6大行業別，分別為紡織業8.6%、基本金屬製造業8.3%、化學材料及肥料製造業8.2%、橡膠製品製造業7.6%、藥品及醫用化學製品製造業7.5%及非金屬廣物製品製造業6.5%；另發現近年（2022年到2023年）倉儲業火災發生率更高達7.1%，由於倉儲業未有生產製造或加工行為，非屬工廠管理輔導法規範。

桃市府表示，副市長蘇俊賓去年11月30日參加行政院會議，曾於會中表示，桃園市2022年到2023年10月間，發生1075件火災次數，工廠發生比例12%、倉儲比例8.47%，但桃園列管工廠有1萬2264家、合法物流倉儲業是2104家，工廠總數是倉儲業的6倍，但倉儲火災發生率卻比工廠高，呼籲中央單位重視並加強倉儲及化學品納管。

桃市府表示，在現行工廠管理輔導法、消防法尚未完成修法程序，桃市府率全國之先，透過法制面於既有「桃園市火災預防自治條例」進行增修，將高風險場所納入管理，未來自治條例修正通過後，第1批納管高風險場所，以運作工廠危險品、公共危險品及關注化學物質（爆裂物先驅化學物質）等化學品、低溫倉儲、易燃物質或工廠附屬違章倉庫為公告管制對象，預計有近600家納管，未來公告對象申請時，也研議需於工商登記交待貯存物品種類、位置、數量等資訊，以及違章優先拆除、非法搭建相關罰則規定，更強化管制層面。

市長張善政表示，除了透過「桃園市火災預防自治條例」修正，也請相關局處加強科技執法，在防災韌性城市發展的政策目標上更邁步向前，期望讓桃園市民更加安全、安心、安穩。

此外，市政會議也審議通過「桃園市推動淨零城市自治條例」草案，透過法制化落實淨零碳排。

桃園工業區數量全台最多，工業產值突破4兆，火災類型、致災樣態及業別也相對複雜。（桃市府環保局提供）

桃園工業區數量全台最多，工業產值突破4兆，火災類型、致災樣態及業別也相對複雜。（桃市府環保局提供）

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