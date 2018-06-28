金門地方小 「國民法官」有壓力？

福建金門地方法院試辦「國民參與刑事審判模擬法庭」。（記者吳正庭攝）

2018-06-28 23:24

〔記者吳正庭／金門報導〕福建金門地方法院首度試辦「國民參與刑事審判模擬法庭」，今天選出6位參審員、2位備位國民法官，共同模擬審理殺人未遂案件。

而金門地區人際關係緊密，「國民法官」是否能不受干擾執行審案工作？司法院刑事廳長蘇素娥說，這制度是否成功，決定於對人民的信賴；金門地方小，人際關係緊密對被告、被害人都一樣，是平衡狀態，這制度一定要相信人民有判斷的智慧。

1992年曾在金門地院擔任法官的蘇素娥說，相信人民可以很獨立的作出判斷，把生活經驗帶到法庭，和法官交流；金門不僅地理上，也是法治的最前線。

金門地方法院院長林春長說，金門符合「國民法官」備選資格者有10萬餘人，再透過選任機制，相信可以把外在干擾因素降至最低。

林春長說，藉由國民法官的參與，不僅能彰顯國民主權的理念，也可使法院審理及評議程序更加公開透明。

金門地方法院說，「國民參與刑事審判模擬法庭」是為使自一般國民中抽選產生的國民法官，得以全程參與審理程序，見聞法官指揮訴訟、檢察官舉證等過程，更可於評議時與法官站在對等立場相互討論、陳述意見，進而與法官共同形成法院最終決定。

部分參與國民法官備選人對於「初體驗」多表示「很特別」、「和想像不一樣」，若是被抽選中正式國民法官，一定會竭力提供個人的經驗和看法。

金門地法院今天上午進行國民法官選任程序，原計有45位國民法官備選人，有38人完成報到，最後抽選出6位國民法官、2位備位國民法官；合議庭審判長許志龍、陪席法官黃俊偉、受命法官王鴻均，下午及明天早上進行審理程序，明天下午交流座談會。