2小偷竊取宮廟保險箱 警民合作逮人、找回30多面金牌

警方訊後將廖男（右2）及蔡男（左2）依竊盜罪嫌移送法辦。（記者佟振國攝）

2018-06-27 14:13

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮廖姓、蔡姓男子，昨凌晨潛入枇杷里五福宮，合力將重達上百公斤的保險箱偷走，警方獲報調路口監視器掌握可疑車輛資料，廟方及信徒也透過網路通訊軟體請民眾幫忙留意，嫌犯還來不及破壞保險箱，就被民眾發現報警查獲，順利追回保險箱，保住現金與信徒敬奉神明的金牌，警方今依竊盜罪嫌將2人移送法辦。

警方調查，分別57歲與41歲的廖姓、蔡姓男子有毒品等前科，昨天凌晨2時許駕駛小貨車，停在枇杷里慈恩街五福宮前，見大門未上鎖，潛入宮內，將重達100多公斤的雙層保險箱連拖帶扛放上小貨車後揚長而去。

廟方發現保險箱遭竊後報警處理，警方調閱沿途監視器過濾查詢作案車輛，不少信徒也在網路臉書張貼訊息，希望民眾或是銀樓業者多加留心，注意可疑的人事物，警民合作布下天羅地網，要將小偷繩之以法。

下午就有關注臉書訊息的民眾，在同聲里隆生路的民宅1樓發現失竊的保險箱，由於嫌犯撬不開保險箱，準備請人將保險箱門燒開，為掩人耳目，還特地將保險箱上敬獻者的姓名刮除，再噴上紅漆，反而更引人注意。

廟方人員接獲消息立即趕往確認無誤，並報警將廖、蔡2人逮捕，順利追回保險箱，裡面現金4000多元及信徒敬獻的30餘面金牌也原封不動，嫌犯坦承缺錢花用才鎖定無門禁的宮廟下手，警方今依竊盜罪嫌送辦。

保險箱內有現金4000元及30餘面信徒敬獻的金牌，原封不動追回。（記者佟振國翻攝）