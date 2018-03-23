疑教養問題起口角 女子機車取槍猛揍前夫

2018-03-23 17:57

〔記者王駿杰／新竹報導〕32歲林姓女子今天下午和前夫到市區一間區公所辦理補助，兩人疑因教養子女問題在區公所外發生爭執，陳女一氣之下竟從機車車廂取出空氣手槍對著丈夫咆哮，還用槍拖猛捶前夫，幸好一名婦人將兩人架開，林女才放下槍騎機車離去，整起畫面被一旁民眾目擊，向警方報案。

警方指出，獲報後很快就過濾監視畫面，以車追人找到林女，並起獲該把無法擊發的空氣槍，本案並未造成任何人受傷，至於為何將槍放在車廂內，警方已請林女到警所說明，並依社會秩序維護法裁罰。