冒險都要喝酒摟妹 詐欺通緝犯狼狽落網

陳姓男子躲在變電箱後方，但變電箱藏不住他，被警方發現後還想反抗，結果被噴了滿臉辣椒水。（民眾提供）（記者王捷攝）

2024/04/04 12:38

〔記者王捷／台南報導〕陳姓男子雖然涉嫌詐欺被通緝，但朋友都說台南一間新開的酒店很讚，因此在清明連假冒險從高雄來台南喝酒摟妹，結果今天凌晨一點多遇到臨檢，連酒錢都沒付就從後門逃跑，又因為反抗警方盤查，被噴一臉辣椒水，狼狽被落網。

去年二月開幕的台南奢華酒店，不只斥資上億元裝潢，酒店小姐也有挑過，陳男受不了誘惑，冒險去酒店消費，雖然陳男喝了酒、體重也不輕，但一看到警方臨檢，手腳立刻靈活起來，從酒店後門逃出，並試圖躲在變電箱後面躲避追查。

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但是，變電箱藏不住陳男，警員看他蜷縮在變電箱後方的模樣很好笑，但想拉他起來時，陳男一度與警員拉扯想脫逃，最後警方抽出警棍與辣椒水將他制伏，並將移送到高雄地檢歸案。

紅球計畫遇上清明連假，連續假期吸引大量人潮，警方為維護治安並確保交通順暢，警二分局連續4天針對轄區展開臨檢專案和交通違規取締行動，沒想到連假第一天，警方就查到被通緝的陳男，還取締了5件酒駕和3件毒品案共5人。

警方呼籲，除了一些非法份子外，連假來台南觀光民眾也要注意交通安全，中西區很難停車，但警方會積極取締違規停車，行經圓環時也要注意號誌，以免連假來台南玩，多帶一張紅單回去。

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