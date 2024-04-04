墾丁「台灣祭」一房難求，到處人潮洶湧。（資料照）

2024/04/04 12:25

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春半島「台灣祭」活動一房難求，沒想到民宿業者發現有高達六、七十人，事前疑遭到網路詐騙，到墾丁時發現無房可住，恆春警方證實已有一人報案，正擴大範圍追查。

恆春半島各大民宿群組，今天上午傳出有許多民眾臨時徵求住房，詳細一問發現是日前網路訂房疑遭到詐騙，受害民眾推估高達六、七十人。

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恆春警方指出，目前已接獲一起在墾丁地區遭詐騙的遊客，描述是在社群軟體上因為便宜便匯款訂房受騙，民宿群組上指稱的近百人受騙狀況，還在擴大追查，呼籲民眾訂房前務必求證並尋找合法民宿。

從早年「春天吶喊」到現在「台灣祭」，都讓恆春半島民宿一房難求，不少詐騙集團看準「商機」，一直有出現販售幽靈房間狀況，有些遊客因為訂不到房間，以為終於幸運找到，沒有細查業者身分就匯出訂房費用，直到前往墾丁時才發現是幽靈民宿。

屏縣府也提醒，縣府的網站首頁就能看到合法民宿旅館名單，都經過縣府實際審查，安全及合法性無虞，希望民眾出外旅遊務必選擇合法旅宿，以確保住宿品質與人身安全，切勿入住未合法申請登記及違規擴大營業房間之旅宿業者。

墾丁「台灣祭」一房難求，傳超過60人遭網路訂房詐騙。（擷取自網路）

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