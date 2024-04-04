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假的！IG帳號冒用NGO名義邀民眾捐款 套取個資真詐騙

詐騙集團冒用NGO團體名義邀民眾捐款，藉此套取個資。（民眾提供）

詐騙集團冒用NGO團體名義邀民眾捐款，藉此套取個資。（民眾提供）

2024/04/04 13:02

〔記者陳嘉怡／台北報導〕詐騙集團又有新花招，利用Instagram帳號舉辦抽獎，並假藉做愛心，冒用NGO團體名義邀民眾捐款，藉此套取個資。此次被詐團冒用名義的NGO團體「看守台灣協會」表示，已通知相關受害者、進行退款，呼籲民眾勿上當受騙。

陳小姐表示，近期一個經營寶寶產品相關的Instagram帳號舉辦抽獎，通知她幸運抽中現金11萬多元，宣稱只要捐款498元至指定NGO團體帳戶、附上捐款截圖，即會轉贈獎金；但轉帳完又通知說無法匯款要求加入LINE官方帳號「簽帳卡處理中心」，而這正是他們詐騙的開始，因爲在此之前該詐騙集團已套取到帳戶及手機等個資。

陳小姐說，她察覺有異後聯繫「165反詐騙諮詢專線」協助，165回應LINE、Instagram非公家機關，無法強制處理、只能通報，可請NGO團體轉帳退款，然而她認為NGO團體莫名躺槍，也是受害者。

看守台灣協會秘書長謝和霖表示，昨日一天之內收到15筆匯款紀錄，且匯款金額都是498元，經民眾告知才知道是不肖人士冒用協會名義邀民眾捐款、進行詐騙，已趕快通知相關受害者、進行退款，另也在官網及臉書粉專上澄清，希望不要再有民眾上當受騙。

聯合信用卡處理中心也發聲明澄清，澄清該中心並無直接與民眾有相關業務往來，不會以EMAIL、簡訊或其他形式通知民眾辦理匯款或給付資金情事。民眾若遇到有社群帳號以「簽帳卡處理中心」為名義的LINE官方帳號，要求提供匯款資訊，都是詐騙手法。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

詐騙集團冒用NGO團體名義邀民眾捐款，藉此套取個資。（民眾提供）

詐騙集團冒用NGO團體名義邀民眾捐款，藉此套取個資。（民眾提供）

詐騙集團會宣稱無法匯款要求加入LINE官方帳號，進行下一步詐騙。（民眾提供）

詐騙集團會宣稱無法匯款要求加入LINE官方帳號，進行下一步詐騙。（民眾提供）

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