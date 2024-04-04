5條通緝犯淪車手！ 謊報他人照片差很大 掰車禍開刀變雙眼皮

黃男身揹5條通緝犯淪車手，見警謊報他人個資，但照片差很大露餡，竟掰車禍開刀變雙眼皮。（讀者提供）

2024/04/04 10:12

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄黃姓男子身揹5條通緝，逃亡又積欠債務，淪為詐騙集團車手，警方於楠梓區外環西路查獲黃男，黃男謊報他人身分證字號，但照片差很大露餡，辯稱車禍開刀變成雙眼皮，仍被警方識破技倆，黃男見事跡敗露才認栽，警訊後將他依詐欺及洗錢防制法等送辦。

高雄警方加強巡邏金融機構詐欺車手提領熱點，鎖定1名男子提領多筆款項，4月初以車追人，發現男子騎車出沒楠梓區外環西路，將他攔下盤查身分。

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黃男見警神情緊張，應答避重就輕，說詞反覆未定，謊報他人身分證字號，警方比對黃男照片，與樣貌差異極大，黃男竟辯稱因出車禍導致眼皮受傷，開刀後就變成雙眼皮，仍被警方識破技倆。

黃男見事跡敗露，自知難逃法網，才向警方坦承自己是通緝犯，為了逃亡背誦他人個資，意圖規避警方查緝，又因在外積欠債務，才鋌而走險當車手。

警方查出，黃男為台南地檢、台南地院、新北地檢、橋頭地檢及屏東地檢發佈的詐欺、不能安全駕駛等「5條通」通緝犯，警訊後將他依詐欺、違反洗錢防制法及詐欺通緝等，函送橋頭地檢署偵辦。

楠梓警分局呼籲民眾切勿聽信不明徵才廣告，只是到ATM提領現金便能領到薪水，常是詐騙集團誘騙民眾當車手說詞，不僅要負擔法律責任，連帶賠償金錢損失。

黃男身揹5條通緝犯淪車手，見警謊報他人個資，但照片差很大露餡，竟掰車禍開刀變雙眼皮。（讀者提供）

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