為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

5條通緝犯淪車手！ 謊報他人照片差很大 掰車禍開刀變雙眼皮

黃男身揹5條通緝犯淪車手，見警謊報他人個資，但照片差很大露餡，竟掰車禍開刀變雙眼皮。（讀者提供）

黃男身揹5條通緝犯淪車手，見警謊報他人個資，但照片差很大露餡，竟掰車禍開刀變雙眼皮。（讀者提供）

2024/04/04 10:12

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄黃姓男子身揹5條通緝，逃亡又積欠債務，淪為詐騙集團車手，警方於楠梓區外環西路查獲黃男，黃男謊報他人身分證字號，但照片差很大露餡，辯稱車禍開刀變成雙眼皮，仍被警方識破技倆，黃男見事跡敗露才認栽，警訊後將他依詐欺及洗錢防制法等送辦。

高雄警方加強巡邏金融機構詐欺車手提領熱點，鎖定1名男子提領多筆款項，4月初以車追人，發現男子騎車出沒楠梓區外環西路，將他攔下盤查身分。

黃男見警神情緊張，應答避重就輕，說詞反覆未定，謊報他人身分證字號，警方比對黃男照片，與樣貌差異極大，黃男竟辯稱因出車禍導致眼皮受傷，開刀後就變成雙眼皮，仍被警方識破技倆。

黃男見事跡敗露，自知難逃法網，才向警方坦承自己是通緝犯，為了逃亡背誦他人個資，意圖規避警方查緝，又因在外積欠債務，才鋌而走險當車手。

警方查出，黃男為台南地檢、台南地院、新北地檢、橋頭地檢及屏東地檢發佈的詐欺、不能安全駕駛等「5條通」通緝犯，警訊後將他依詐欺、違反洗錢防制法及詐欺通緝等，函送橋頭地檢署偵辦。

楠梓警分局呼籲民眾切勿聽信不明徵才廣告，只是到ATM提領現金便能領到薪水，常是詐騙集團誘騙民眾當車手說詞，不僅要負擔法律責任，連帶賠償金錢損失。

黃男身揹5條通緝犯淪車手，見警謊報他人個資，但照片差很大露餡，竟掰車禍開刀變雙眼皮。（讀者提供）

黃男身揹5條通緝犯淪車手，見警謊報他人個資，但照片差很大露餡，竟掰車禍開刀變雙眼皮。（讀者提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
高雄警張晁維阻詐意外暴紅！網封「國民好老公」原因曝
2024/04/02 16:34

高雄警張晁維阻詐意外暴紅！網封「國民好老公」原因曝
基隆電競聯訪爆「假麥克風」 議員批詐騙
2024/04/03 05:30

基隆電競聯訪爆「假麥克風」 議員批詐騙

做愛心無國界！2024愛心獎提名開跑
虛幣無法記名難追金流 常遭詐團、搶匪覬覦
2024/04/03 05:30

虛幣無法記名難追金流 常遭詐團、搶匪覬覦
收不完的香油錢？老翁異想天開要投資建宮廟險被騙300萬
2024/04/03 11:36

收不完的香油錢？老翁異想天開要投資建宮廟險被騙300萬

台灣三洋 濾網抑制99%病毒
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播