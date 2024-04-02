飯煮一半急奔銀行匯款！原來中了「猜猜我是誰」圈套

王婦急欲匯款被被方的警方和行員攔阻查證。（記者劉慶侯翻攝）

2024/04/02 08:27

〔記者劉慶侯／台北報導〕70歲王姓婦人，在家煮飯時接到女兒電話，要求緊急代匯20萬元貨款，她慌亂中放下鍋鏟到台灣銀行三重分行臨櫃辦理，幸行員和駐衛警機警查詢，才知她是被詐欺集團「猜猜我是誰」的電話欺騙，這才保住了20萬元。

保七總隊表示，家住新北市三重區的王姓婦人，是3月27日下午到台灣銀行三重分行欲匯款20萬元，由於她神情緊張，引起行員及保七員警注意，立即予以查詢提問。

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王婦當時表示，她在家飯煮飯煮到一半時，突然接獲女兒電話告稱，因請友人代購貨品，亟需先向友人支付貨款，要求她盡速至銀行匯款20萬元，否則不但拿不到貨品，恐還需支付違約金。

她說，她怕女兒貨品拿不到，屆時還得罰款，所以趕忙放下鍋鏟，直接到銀行辦理臨櫃匯款，但是因平日很少到銀行對程序不了解，所以一直沒辦法匯錢出去。

保七員警獲王婦同意當面撥打女兒的電話求證，王婦女兒原本非常困惑，最後得知狀況，在電話中堅定表示，根本没有請媽媽到銀行匯款，王婦才恍然大悟這全是詐騙集團所為，停止匯款。

保七總隊特別呼籲，詐騙集團透過電話、不同的社群媒體，以「猜猜我是誰」的詐騙模式，進行各種角色扮演、編撰故事等，來騙取民眾匯款，請民眾一定要特別注意，匯款前務必多方查證，以免受騙上當。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

王婦到銀行要求匯款20萬元。（記者劉慶侯翻攝）

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