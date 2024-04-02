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高雄警張晁維阻詐意外暴紅！網封「國民好老公」原因曝

高雄警員張晁維阻愛情詐騙意外暴紅。（警方提供）

高雄警員張晁維阻愛情詐騙意外暴紅。（警方提供）

2024/04/02 16:34

〔記者黃良傑／高雄報導〕一名癡情男，臨櫃堅持欲匯4萬元給僅見面2次的女友買iPhone15，高市鹽埕分局警員張晁維到場，自爆「iPhone很貴，我買給我老婆都考慮很久了，我還分12期」，癡情男才恍然大悟，影片曝光，意外成了網友稱讚的「國民好老公」。

鹽埕分局今指出，阻詐影片被高雄市政府警察局小編濃縮成精華版，放上粉專引發網友熱議，眼尖網友發現張晁維拿iPhone12，還分12期付費送老婆iPhone15，是真警察更是好老公。

原來張晁維去年接到行員通報，趕往銀行阻止原欲匯4萬元至詐團人頭帳戶的癡情男，當時詐團展開假愛情詐騙手法，誆騙癡情男換手機買iPhone15，被害人不疑有他準備臨櫃匯款，五福四路派出所警員張晁維獲報趕到現場攔阻。

張晁維告訴被害人iPhone很貴，自己買給我老婆都考慮很久，而且還分12期，「iPhone12就很好用了，我用12、老婆用15」，張晁維105年特考班畢業，從警6年，新婚4個月，他對話影片曝光意外暴紅，張員今天表示暴紅不敢當，疼老婆是國民應盡義務，也希望大家愛護自己的荷包，不要被詐騙了才好。

高雄警員張晁維趕到現場阻詐。（警方提供）

高雄警員張晁維趕到現場阻詐。（警方提供）

高雄警員張晁維阻愛情詐騙意外暴紅。（警方提供）

高雄警員張晁維阻愛情詐騙意外暴紅。（警方提供）

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