台中2菜籃族陷「高獲利」話術 險各噴飛500萬、200萬元

鄭婦（左一）到銀行欲臨櫃匯款500萬元，幸行員會同員警及時阻詐。（警方提供）

2024/04/01 10:10

〔記者許國楨／台中報導〕詐團橫行，許多菜籃族誤入「穩賺不賠、高額獲利」投資賊船，台中市就有兩名婦人上週五分別到銀行要匯款，一人稱要投資沒見過面的網友公司機器，另人則是要投資互助會，雖投資標的不同卻都是詐騙話術，還好經機警行員察覺通報警方協助阻詐，分保住500萬、200萬元的血汗錢。

第一分局當天上午接獲轄內銀行通報，67歲鄭婦欲臨櫃匯款至指定帳戶疑遇詐，鄭婦向行員表示：「我要跟朋友投資國外公司的機器啦，朋友跟我說要匯款500萬給他」，行員關懷提問：「阿姨，你朋友跟公司叫什麼名字？你有沒有購買機器的證明？」鄭婦露出疑惑神情支吾說「啊我網路認識的啦，我沒見過，也不知道公司是叫什麼名字」。

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經員警張淳鈞、劉源昇現場積極查證後，向鄭婦表示這就是典型的「假投資真詐騙」，列舉案例提醒鄭婦千萬不要落入陷阱，鄭婦經勸阻後終明白是騙局一場，直呼「500多萬可不是一筆小數目！感謝員警跟行員的熱心協助。」

另第四分局黎明派出所巡佐蕭名佑及警員葉耀澤，當天下午也接獲轄內銀行客服通報，63歲施婦疑遇詐需協助趕往，經了解，施婦透過熟識多年朋友介紹下，推薦接觸類似互助會之投資，會費為200萬元，只要入會後可穩定領取高額利息，進而臨櫃匯款。

然施婦對投資項目及標的完全不清楚，只知道投入資金後可以領到利息，再加上該投資網站沒有任何投資資料，且欲匯款帳戶已遭通報異常高達27次，正當員警進一步詢問家人是否知悉此事，施婦慌張表示不要讓先生及小孩知道，這是自己的私房錢，想要好好運用投資。

員警向施婦表示，許多遭受詐騙的人往往是當局者迷，也耐心分享各種詐騙案例，以及切莫聽信詐團「高獲利、低風險、穩賺不賠」話術，施婦最終打消欲匯款念頭，並向員警及行員表示日後投資會再三思。

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施婦臨櫃欲匯款200萬元，險上假投資賊船。（警方提供）

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