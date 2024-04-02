一路過他的手機就噴飛 這2人聯手訛詐騎士慘了

詹男（白衣）故意用手肘碰撞騎士後，製造手機噴飛假象要求賠償，張男（黑衣）則在一旁鼓譟。（記者陸運鋒翻攝）

2024/04/02 13:23

〔記者陸運鋒／台北報導〕有毒品前科的詹姓、張姓男子因缺錢花用，竟聯手製造遭騎士擦撞的假象，再將手機摔落至地上，藉機向被害人索取數千元不等的小額賠償，被害人自認理虧掏腰包認賠，台北市大安警分局獲報成立專案小組追查，將2人拘提到案，詢後移送偵辦。

警方今天呼籲，提醒民眾行駛道路如遇行車糾紛，請立即撥打110報案電話，由警方到場協助處理，以免不肖人士藉機詐財獲利。

請繼續往下閱讀...

警方調查，詹、張上月17日下午4時許，步行在市民大道4段人行道時，2人並行故意讓出中間1條小路，由詹男持損壞的OPPO手機假裝講電話，再故意用手肘觸碰行經的62歲余姓騎士，製造手機摔落假象，要求余男賠償4千元，雙方議價後，余男掏出1500元和解，但余事後認為遭恐嚇取財，便向警方報案。

據查，而後詹、張又在當天下午近5時，以同樣手法步行在復興南路一段巷弄，故意讓行經的41歲莊姓女騎士擦撞，同樣要求賠償4千元，但莊女身上僅有5百元，雙方議價後談妥2千元，但在莊女提款時致電給友人，才得知可能遇上詐騙後報案，警方到場時，詹、張已趁隙離去，詐騙並未得逞。

大安警分局今天表示，獲報此類案件後認為不單純，便成立專案小組偵辦，見時機成熟後，於昨日持拘票、搜索票，前往2人位在新北市八里區的租屋處，將2人拘提到案，並查扣作案用損壞的手機2支、毒品海洛因等證物。

警詢時，詹、張坦承因染有毒品惡習，才會利用被害人花錢消災的心理，伺機誆騙錢財，手法皆由詹嫌持損壞的手機佯裝講電話，進而用手肘碰觸到行進中機車騎士，製造手機摔落的一幕，張嫌則在一旁鼓譟助勢，讓被害人自掏腰包息事寧人，警詢後，將2人依詐欺、恐嚇取財及毒品危害條例移送台北地檢署偵辦。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

詹男（白衣）故意用手肘碰撞騎士後，製造手機噴飛假象要求賠償。（記者陸運鋒翻攝）

警方將2人移送偵辦。（記者陸運鋒翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法