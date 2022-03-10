知道雇主是小三 惡女傭用5個假身分勒索「封口費」

陳女用5種假身分勒索雇主，台中地檢署依詐欺與恐嚇取財罪起訴。（記者張瑞楨攝）

2022/03/10 14:04

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市陳姓女子受聘廖姓女子，擔任居家打掃的女傭，她以認識「台中律師」、可安排廖女的未成年子女就讀私立貴族學校等說詞，詐得148萬元後，她食髓知味，知道廖女是已婚劉姓男子的小三，廖女又未婚生子，她竟捏造5個化名假身分，恐嚇威脅廖女，如果不給38萬元封口費，兩人姦情會交給媒體曝光，檢方偵查時，陳女全盤否認，她辯稱是幫廖女向劉男索討好處，中檢不採信辯詞，依詐欺、恐嚇取財罪起訴。

起訴書指出，陳女有詐欺、竊盜等前科，她於2020年9月間，上網用假名應徵幫傭工作，受聘於廖女位於台北市的住處，擔任居家清潔等工作，陳女得知廖女未婚生子，是已婚劉姓男子的小三，遂以認識「台中律師」，可協助廖女辦理未成年子女扶養等法律程序，以及代辦就讀貴族學校等說詞，先後向廖女詐得148萬元。

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陳女食髓知味，去年（2021年）10月，她用5個假名，透過臉書傳訊息給廖女，指稱「台中律師」翻臉，要去找劉男的原配，要把劉男與廖女姦情抖出來，給媒體報導，讓大家都知道，除非廖女能給「台中律師」38萬元封口費，將不倫戀資料買回來，「妳最好跟我聯絡，要不然自行負責（後果）」。

廖女偷錄音蒐證，報請北市警局偵辦，轉由台中地檢署偵查時，發現根本就沒有「台中律師」，陳女仍全盤否認，她辯稱，是廖女指使她，營造廖女被威脅假象，博取劉男同情，之後，她又改口說，廖女先後交給她的148萬元，是委託律師等花費，廖女又委託她，向劉男拿一些東西（金錢），她與廖女營造被勒索假象，讓劉男心軟，為廖女買房子。

檢方認為，陳女辯詞違反常理，陳女宣稱與廖女合作，編織被勒索的假象，但卻又宣稱，她不知道被廖女錄音，兩說詞矛盾，依觸犯詐欺取財、恐嚇取財罪起訴，聲請法院沒收不法所得148萬元。

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