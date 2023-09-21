自稱跟議長弟很熟 掮客唬爛能疏通官員狠詐700萬

陳姓掮客唬爛跟高市議長胞弟很熟，能疏通水利局官員得標工程，向廠商詐得700萬。示意圖，與本新聞無關。（資料照）

2023/09/21 13:03

〔記者黃佳琳／高雄報導〕陳姓男子發現謝姓友人急欲標下高市府水利局淨水工程，向他謊稱認識前高市議長曾麗燕胞弟，但需拿錢疏通水利局官員和曾弟，謝男要求得標後才交款，反遭恫嚇將叫人開槍，被迫付款700萬元，事後發現受騙，檢調獲報偵辦，並傳喚前議長胞弟，才查出原來只是一場騙局，高雄地院依詐欺、恐嚇取財等罪判刑2年6月。

判決指出，陳男與謝男原是好友，2021年1月29日，陳得知謝男想承包高市府水利局發包的淨水工程，他自扮掮客稱認識前議長曾麗燕胞弟，誆稱可以拿60萬元疏通曾弟，進而順利得標，謝男不想先給錢，要求工程得標後，再以60萬元作為後謝。

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陳男不滿謝男故意延後交款，憤而前往謝男住處、高鐵站拍照，並傳給共同友人轉達謝男，揚言已到高鐵站接2名槍手，若不支付該筆賄款，就帶槍手前往謝男住處開槍；謝男心生畏懼，當天依指示交付6萬元給槍手求饒，隔月又支付60萬元給陳男，請他協助疏通曾男。

陳食髓知味，又向謝騙稱水利局科長索賄450萬元，他負擔180萬，其餘270萬元由謝男支付，謝信以為真，乖乖交付270萬元；陳男不滿足，責怪謝男的淨水設備有問題，害他被檢調偵辦，要求他代付7萬2000元律師費用，後又誆他已找人頂罪，逼謝男拿360萬元擺平，謝男無法應付陳男索求和恐嚇，無奈求助高雄市調處，檢調偵辦後才追出原來是一連串的騙局。

高雄地院審理時，陳男坦承部分案情，並將詐騙及恐嚇來的部分金錢，還給謝男180萬元，法官考量雙方已和解，但謝男行為已損害政府機關信譽、減損社會人際互信，因此依詐欺、恐嚇取財等罪判刑2年6月，可上訴。

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