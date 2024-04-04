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油漆工硬上傳播妹 法官認證「不包含任意性猥褻」判刑10月

謝男強行猥褻傳播妹，法官強調「特種行業小姐服務，不包含任意性猥褻」，判處他10月徒刑。示意圖。（資料照）

謝男強行猥褻傳播妹，法官強調「特種行業小姐服務，不包含任意性猥褻」，判處他10月徒刑。示意圖。（資料照）

2024/04/04 12:52

〔記者張瑞楨／台中報導〕謝姓油漆工於2023年3月間，叫來傳播妹（傳播小姐）小芳，到租屋處陪酒作樂，卻性衝動壓制小芳強脫衣褲，強摸親吻胸部，台中地方法院審理時，他喊冤指控說，這是設局「仙人跳」，法官卻強調，特種行業的陪侍（陪酒）小姐，服務內容僅是陪同客人聊天、飲酒、倒酒等，不包含任意的性猥褻或性交行為，謝男卻因私慾而任意侵害小芳，依強制猥褻罪，判處謝男徒刑10月。

謝姓油漆工於2023年3月25日清晨與朋友共2人，叫來2名傳播小姐（俗稱傳播妹），於租屋處喝酒作樂，至當天清晨6時許，朋友與一名傳播小姐到房間內休息，留下謝男與傳播小姐小芳（化名），小芳指控謝男，將她強拉到床上，壓制脫去衣物後強摸親吻胸部，她持醫院的驗傷單提出告訴。

謝男喊冤說，當天小芳主動抱他、親吻他，還自稱是「我的老婆」，事後卻誣告他，小芳還與經紀人找他談判，這是一場「仙人跳」（設局以性侵害為由，索賠鉅款），其律師也強調，案發隔日凌晨，小芳召集數人助勢談判，顯是集團性仙人跳。

小芳則說，當時「我反抗、踢他，說我不要，他還是硬上」，至於自稱是謝男的老婆，小芳解釋說，這是逢場作戲，「今天就算是情侶，也要經過我的同意之下才能做出性行為，更何況我跟他還不是情侶」。

台中地方法院認為，小芳提出的驗傷證明，胸部與四肢有多處抓痕，且於驗傷時採集的檢體，與謝男基因相符，足以證明謝男壓制小芳，導致小芳手腳受傷。

至於小芳是否帶人找謝男談判，是否為「仙人跳」？謝男指控說，小芳與經紀人帶人找他，想要毆打他，但是法官卻認為，小芳事後與經紀人折返謝男租屋處，質問謝男是否性侵害，如果是「仙人跳」，小芳陣營理應於3月25日，即預先聯絡多人埋伏，或大可以於26日凌晨闖入謝男租屋處，以武力相脅，卻又豈會在26日凌晨主動報警，而陷自身於風險中？仙人跳勒索之說不可採信。

法官強調，特種行業的陪侍（陪酒）小姐，服務內容僅是陪同客人聊天、飲酒、倒酒等，不包含任意的性猥褻或性交行為，謝男犯後又否認犯行，據此依強制猥褻罪判刑10月，可上訴。

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