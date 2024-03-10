推女友入火坑詐財 世紀渣男被重判9年

彰化施姓男子設局對多名男子仙人跳，法官審理，將施男依犯加重強盜、恐嚇取財等罪，判決9年徒刑。（資料照）

2024/03/10 00:01

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化施姓男子交往一名16歲女子（化名小可），他卻不懂憐香惜玉，一有不爽就對小可動手動腳，小可因此申請保護令自保，而施男僅因缺錢花用，竟把小可推入火坑，利用她去網路交友進行援交，再設局仙人跳，持武士刀、槍械向被害男子索賠10萬至50萬元，共有4人受騙。彰化地院審理，依犯加重強盜、恐嚇取財等罪，判決9年徒刑，施男無惡不作行徑終於受到制裁。

判決書指出，施男從2022年6月起，即與小可串通，利用IG等交友軟體結識被害人，並聲稱要繳房租、繳貸款、家人生病要用錢等理由借錢，被害人陸續匯出5000至1萬元，但小可無法歸還才知受騙報警，但施男食髓知味，對外誆稱賣手機、或幫人討債、處理小三糾紛等理由，要求多名被害者賠償數千至數萬元，若不從就持球棒毆打。

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判決書指出，小可不堪施男屢屢暴力相對，曾於2022年9月聲請保護令2年，但施男因缺錢花用，仍不斷與小可聯繫，甚至要求小可上網援交。從2023年2月10日起至2023年4月間，施男再以「佳佳」等暱稱騙取4被害人，每次以2000元至5000元就能進行性交易，再設局至至彰化市某汽車旅館、伸港鄉某國小校園或是某偏僻農田進行，等雙方發生性行為至一半時，再夥同徐男、江男等人持武士刀、空氣槍等闖入，並聲稱「強姦他女友」、「強姦未成年少女」等理由要求對方賠償。

有被害者擔心害怕，拿出提款卡被領取2萬至43萬元，施男仍嫌太少，再恫嚇賠償，不然就丟入山下，或是斷手斷腳、殺你全家等語，有被害者趁隙逃脫，至派出所報警，但施男仍追到派出所，誣指被害人性侵，最後都遭警方洞破謊言，進行逮捕。

彰化地院審理，施男多次否認恐嚇取財犯行，法官認為，施男不思己力獲取財物，又違反保護令與小可接觸，進而與徐男、葉男等人犯詐欺取財、恐嚇取財、強盜犯行等11罪，分處徒刑4月至7年10月，合併應執行9年。另判徐男7年8月徒刑、葉男2月徒刑。

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