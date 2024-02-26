暴力討債設仙人跳 天道盟同心會前會長被逮

警方逮捕天道盟同心會薛姓前會長等6人，移送基隆地檢署偵辦，起出鎮暴槍及海洛因等證物。 （記者吳昇儒翻攝）

2024/02/26 05:30

〔記者吳昇儒／新北報導〕天道盟同心會薛姓前會長平日在基隆、瑞芳一帶橫行，靠暴力討債等違法行為維生，他去年為了索討千萬債務，竟到被害人家門外施放鞭炮，還揚言要將其女兒押走，另也曾設下仙人跳，強迫一名黃姓男子賠錢。新北、基隆警方獲報後共組專案小組，日前陸續將薛男等人逮捕到案，並起出鎮暴槍、毒品等證物，全案依涉犯組織犯罪等罪嫌移送法辦。

揚言帶到山上處理

新北市瑞芳警分局去年接獲一名黃姓鐵工廠老闆報案指出，自己因為積欠某公司千萬元貨款，竟被五十一歲的薛男等六人持該公司委託書要求償還款項，且還到家門外施放鞭炮，更揚言若不還錢，要將他帶到山上處理，或將女兒抓走。

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警方立刻組成專案小組蒐證，隨後發現薛男除了恐嚇鐵工廠老闆外，另還涉及一場仙人跳詐騙案件。薛男等人利用女色誘拐黃姓男子後，宣稱此女性友人遭黃男性侵名義，要對方拿出三十萬元來擺平此事；黃男猶豫後雖同意支付款項，薛男卻不願罷手，改口表示：「現在不是幾十萬就可以處理的事情」，並稱過兩天後，見面再談，讓被害人心生畏懼。

6人送辦 起出鎮暴槍

瑞芳警分局二十二日見時機成熟，報請基隆地檢署檢察官吳美文指揮後，與基隆市警察局三、四分局同仁兵分多路，前往薛男住處等地點搜索，共起出空氣槍兩支、鎮暴槍一支、鎮暴彈數十發、海洛因、安非他命等證物。警詢後，依涉犯組織犯罪、恐嚇取財、毒品等罪嫌將薛男等六人送辦。

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