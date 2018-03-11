苗栗KTV容留未成年遭罰停業3天 昨恢復營業首日又傳衝突

苗栗縣頭份市嘉年華KTV日前遭裁處停業三天處分，昨恢復營業首日又傳出群眾發生口角衝突。圖為3月7日警方巡查業者停業情況。（記者鄭名翔翻攝）

2018-03-11 22:05

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣頭份市嘉年華KTV因半年內連2次容留未成年逗留，並發生鬥毆事件，遭苗栗地方法院裁罰勒令停業3天，也創下全縣首例。不料昨天恢復營業首日，嘉年華KTV又傳出有民眾聚集群毆，頭份警方出動快打部隊立刻到達現場，經查確認僅是兩包廂顧客口角，並未發生肢體衝突。

昨日嘉年華KTV恢復營業首日，客人眾多，警方昨晚配合酒駕擴大取締，由頭份警分局分局長賴銘助率隊臨檢嘉年華KTV，但深夜11點多，接獲民眾報案稱KTV內有群眾鬥毆，警方不敢大意，立刻啟動快打部隊，出動12名優勢警力到達現場。

警方表示，經查鬧事兩批人馬年紀約20歲上下，當時為其中一包廂顧客到走廊講電話，與隔壁包廂顧客身體擦撞，雙方皆帶著幾分酒意遂爆發口角，引發其他包廂顧客圍觀，但並未發生肢體衝突，警方到場後，雙方也各自回到包廂，衝突未擴大。

嘉年華KTV去年8月及11月時因容留未成年深夜消費，並2度引發鬥毆造成多人受傷，警方依違反社會秩序維護法將業者移送，法院裁罰1萬2千元並處停業3天，自3月7日生效，昨天是恢復營業首日，但又傳出鬧事糾紛，而深夜12點多，業者又通報警方，稱有未成年逗留，請求警方到場勸離。警方表示將持續加強臨檢嘉年華KTV，避免再有未成年逗留衍生鬧事糾紛。