囂張！毒蟲開豐田86跑車當街違停 吸毒「K盤」大喇喇放車內

2018-02-24 14:07

〔記者張瑞楨／台中報導〕 台中市保安警察大隊特勤中隊前天（22日）深夜11時，行經台中市西屯區，見路姓（27歲）男子駕駛一輛TOYOTA 86跑車十分引人注目，怪異的是，路男見到警車，卻突然煞車並將跑車違規停在超商前，似乎在炫耀或挑戰公權力，警方在超商門前盤查他，發現路男竟大剌剌的將吸食K他命毒品用的「K盤」，放在車內遮陽板上，路男自知法網難逃，坦承持有吸食毒品，但沒有蓄意違規停車挑戰公權力的想法，警方訊後依違反毒品危害防制條例案罪嫌移送法辦。

台中市保安警察大隊特勤中隊調查，路男駕駛白色TOYOTA 86跑車，行經西屯區甘肅路一段，見到警車巡邏經過，路男突然把車停在超商門口，公然違規停車，警方見他快步進入超商內，由於動作太「高調」，引起警方注意。

員警假裝駛離，卻不動聲色將警車停放在路旁等待路男，路男在超商內見警車駛離後，立刻走出超商，卻見員警已在外等候盤查，路男宣稱肚子餓要去超商購物，並非故意違停或挑戰公權力，但員警卻見路男雙手空空走出來，隨後檢視路男的86跑車，發現路男竟大剌剌的將吸食K他命毒品用的「K盤」放在車內遮陽板上，路男自知法網難逃，坦承警方所查獲的毒品為自己所有，全案依違反毒品危害防制條例案罪嫌移送法辦。

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