換位在復航空難倖存 他酒駕胸痛「吹嘸」拒抽血GG了

2018-02-07 00:37

〔記者吳政峰／台北報導〕復興航空235號班機3年前墜毀於基隆河，陳姓乘客因臨時換了位子，幸運撿回一命，沒想到事隔5個月，他竟酒後駕車，幸好在出事前就被警方攔下，但他吐氣不足又拒絕驗血，無法完成酒測，被開了張9萬元拒測罰單；陳男主張因為胸傷未癒，肺活量不足，絕非拒測；法官認為無法吐氣酒測，就有接受驗血義務，駁回其訴，全案確定。

2015年2月4日，復航235號班機原定從台北飛往金門，起飛10分鐘即失速墜毀於基隆河，造成43人死亡、17人受傷。陳男獲救後說，上機後未坐在預定位子，改坐另一側，失事時原座位被水淹沒，他雖胸口挫傷，但幸運獲救，劫後餘生。

5個月後，陳男酒後駕車，因未開燈被警方攔查，員警聞到有酒味，要求他接受酒測，他一連吹了3次，都因吐氣量不足，致酒測器無法採樣測量。

陳男向警方聲稱，胸口挫傷未痊癒，肺活量不足，並非不願配合吹氣酒測，員警聽了，改請他一同到醫院接受抽血檢驗酒精濃度，沒想到到院後，陳男突詢問員警，法律有無規定須強制驗血，員警搖搖頭，陳男於是拒絕驗血。

警方請他再吹酒測器，吹了6、7次，都未測量到任何數值，員警只好告知，吹測不成又拒絕驗血，視同「拒測」，多次溝通未果，遂開立拒測罰單9萬元並吊銷駕照。

陳男自認吹測數次，因傷才導致吐氣不足，並非拒測，且法律未規定要接受侵入性的抽血檢查，卻被依「道路交通管理處罰條例」35條4項「不依指示停車接受稽查」開罰，並不合理，提告抗罰。

台北高等行政法院合議庭承審認為，陳男被攔檢時承認飲酒，員警要求酒測合法，而他既然沒有吹測的能力，就負有同意配合採抽血檢測的義務，員警多次告知拒絕驗血視同拒測，程序無誤，判他敗訴。