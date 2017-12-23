騎車闖華山園區送便當被擋 竟撂打手痛毆保全

2017-12-23 10:07

〔記者劉慶侯／台北報導〕一名便當店外賣送貨員，21日中午騎著機車直接闖入華山文創園區內穿梭要送便當，結果被保全人員攔阻，雙方發生口角，隔沒多久便撂來兩名友人助陣，對保全員搧耳光羞辱和出言恐嚇，結果囂張惡劣行徑被民眾將錄影畫面張貼上「爆料公社」，惹得網民也要連帶封鎖那家便當店，要求店方出面道歉。

台北市警中正一分局忠孝東路派出所目前已接獲檢舉和報案，現將追查涉嫌肇事滋擾的送貨員及另兩人身份，將依法究辦。

根據爆料人指出，21日中午12時40分左右，有名騎著機車的便當送貨員，在行人眾多的華山文創園區內以非常快的速度行進，由於園區內是禁止任何機車進入的，且機車無視行人的安全，所以先後有兩名保全人員立即上前驅趕。

保全告知對方園區內機車禁入後，但外賣送貨員並沒有馬上將機車牽出園區，堅持要送完手頭上的便當，無視保全的勸阻繼續騎車。

爆料者說，對方送完便當後要離開時還對保全人員大小聲，堅稱自己不知道機車不能進入，還威脅保全「你給我等著！」

結果下午2時54分，對方便領著另外兩名友人回到園區內找保全理論，還搧了保全一耳光，然後就是一陣叫囂威脅恐嚇，還要那位保全把稍早也一同驅趕他的另一名保全也叫來。

3人在第二名保全一到時也立刻圍了上去，送貨員便掐著保全的後頸，另一人則是搥了一下保全的胸前，然後又是一陣叫囂威脅恐嚇，之後3人才走出園區，要離開前還作勢要打保全，態度十分囂張。