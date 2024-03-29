花蓮空勤1日飛2趟 馬博橫斷男子高山症、再次搜救六順山女山友

攀登馬博拉斯橫斷山友發生高山症，今天由空勤總隊派直升機吊掛下山送醫。（空勤總隊提供）

2024/03/29 14:53

〔記者花孟璟／花蓮報導〕空中勤務總隊花蓮駐地勤務第一大隊第三隊今天上午接獲勤務指揮中心轉報，位於南投縣信義鄉的百岳路線馬博拉斯橫斷，有1山友出現高山症，體力不支，上午出動黑鷹直升機吊掛至花蓮送醫；在六順山登頂後走錯路失聯的女山友，花蓮縣消防局今天再度請求空勤總隊直升機，將4位搜救人員送到台電高登工作站找人。

攀登馬博橫斷的7人隊伍中1人出現高山症，體力不支行走困難，昨晚在馬博山屋待救，隊伍向南投縣消防局報案，由於事故地點在中央山脈深遠的南投、花蓮縣界附近，南投縣消防局請求航空器支援。

請繼續往下閱讀...

空勤總隊第一大隊第三隊上午7時派遣編號NA-715黑鷹直升機起飛，8點04分飛到馬博山屋上空後，飛機懸停將搜救員吊掛出艙到地面，針對患者評估檢傷，8點11分吊掛上機，送花蓮德興棒球場，由花蓮縣消防局救護車轉送慈濟醫院就醫。

此外，前天報案的51歲殷姓女山友在登頂六順山後，獨自前離開六順山三角點要回七彩湖營地，卻走錯方向，手機最後定位點在六順山往高登工作站新路半途。同隊隊友在網路貼文表示，女隊友發現自己走錯路後，曾傳位置訊息給其他人，並表示自己迷路、手機完全沒電，因此前天傍晚5點40分派2人從七彩湖營地折回六順山找人，還有2位熱心山友協助沿路從夜間徹夜搜尋到早上，但都沒有發現女子蹤跡。

花蓮縣消防局表示，花蓮縣消防局、林業署護管員共4人搭空勤直升機上七彩湖，直奔六順山往高登方向的手機最後定位點尋人，但都沒有發現蹤跡，今天再度請求空勤總隊直升機，將4人送到台電高登工作站找人，由於女子身上裝備不足，將盡速找到失聯者。

攀登馬博拉斯橫斷山友發生高山症，今天由空勤總隊派直升機吊掛下山送醫。（空勤總隊提供）

攀登馬博拉斯橫斷山友發生高山症，今天由空勤總隊派直升機吊掛下山送醫。（空勤總隊提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法