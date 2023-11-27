女山友挑戰馬博橫斷疑高山症發作 空勤直升機吊掛送醫

攀登馬博橫斷的女山友疑似高山症發作，在海拔高度約3454公尺的馬利亞文路山東峰一處平台等待救援。（圖由南投縣消防局提供）

2023/11/27 13:36

〔記者謝介裕／南投報導〕50多歲陳姓女性山友，與9名友人組隊攀登馬博橫斷，預計本月29日由花蓮縣玉里林道下山，惟昨（26）日在完成馬博橫斷壯舉後，下山來到南投與花蓮交界的馬里亞文路山東峰時，陳女出現頭痛、嘔吐、身體癱軟等疑似高山症發作的症狀，致無法行走，南投縣消防局接獲通報後，在空勤直昇機奧援下，以吊掛方式將人送下山到台東馬偕醫院就醫。

南投縣消防局指出，陳女一行10人，在本月22日從南投縣信義鄉東埔登山口入山，打算以1週時間挑戰馬博橫斷，儘管陳女疑似高山症發作被直昇機吊掛下山送醫救治，但領隊及其他隊員不受影響，仍按照原定計畫持續挺進，預計29日可抵達花蓮縣玉里林道下山。

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南投消防人員表示，「馬博橫斷」路線係從南投縣信義鄉東埔登山口進入，迄花蓮縣玉里林道玉林橋出口約96.3公里，且沿著中央山脈稜線而走，包括中央山脈第1高峰秀姑巒山及第2高峰馬博拉斯山在內，總共須經過7座海拔高度3000公尺以上的高山，而與奇萊東稜、南三段、干卓萬同並列為台灣百岳「4大障礙路線」，因此，提醒民眾要挑戰此高難度的登山路線前，包括自己的身體健康狀況，在事前也一定要做好評估，量力而為，切勿躁進，類似意外才可望避免發生。

攀登馬博橫斷的女山友在海拔高度約3454公尺的馬利亞文路山東峰出現疑似高山症的症狀後，領隊拍下周邊環境向南投縣消防局報案申請救援。（圖由南投縣消防局提供）

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