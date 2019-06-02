壞天氣阻撓空搜 馬博橫斷山難1傷果斷下撤 成功救援

2019-06-02 11:56

〔記者劉濱銓／南投報導〕上月31日攀登玉山園區馬博拉斯橫斷的6人登山隊，其中62歲鄭姓隊員不慎滑落邊坡，造成頭部有10幾公分撕裂傷、耳朵撕裂傷，左手還疑似骨折，全隊於中央金礦山屋待援，搜救隊為防傷勢惡化，今偕同傷者果斷下撤，順利在中午抵達登山口送醫，成功完成救援任務。

南投縣消防局表示，連續2天受天候不佳影響，空勤數度嘗試吊掛都未果，考量未來幾日天氣仍不佳，若空勤依舊無法完成吊掛，恐增添傷者傷勢變數，甚至惡化的可能。

在第一梯4人地面搜救隊與登山隊討論後，今晨決定先行下撤，途中以步行或背負方式移動下山，上午下撤人員已順利和第二梯的6人地面搜救隊會合，並於中午抵達登山口，現場待命救護車立即將傷者送往竹山秀傳醫院救治，順利完成任務，其餘登山隊成員也將陸續下山。（13:03更新）

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