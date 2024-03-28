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女山友登六順山失聯最後座標「往高登方向半路上」 消防擴大搜救

花蓮縣消防局、林業署共4人上午搭上空勤黑鷹直升機，飛往六順山進行搜尋。（消防局提供）

花蓮縣消防局、林業署共4人上午搭上空勤黑鷹直升機，飛往六順山進行搜尋。（消防局提供）

2024/03/28 11:45

〔記者花孟璟／花蓮報導〕7人登山隊伍昨天安排七彩湖、六順山2天1夜行程，發生51歲女山友脫隊失聯，手機最後定位在六順山往高登工作站路上。花蓮縣消防局昨天獲報，今天一早由空勤直升機載4人上山搜救。

花蓮縣消防局表示，昨天晚上8點28分接獲登山隊報案後，經調查發現女子手機最後定位點在六順山往高登新路的半路上、海拔高度約2814公尺處，距離六順山三角點已超過1公里，時間為昨天傍晚5點48分，之後手機就沒有訊號，研判女子沒有走回七彩湖，而是走錯路往高登。

花消獲報後集結3名警消、1名林業保育署花蓮分署護管員，今天上午7時申請空勤總隊出動黑鷹直升機，將4人送上六順山靠近失聯座標附近擴大進行搜索。

消防局調查，該7人隊伍從南投丹大林道入山，第1天就在七彩湖營地紮營，接著輕裝來回六順山，第2天再下山；據隊友告訴消防局，隊伍抵達六順山森林三角點後，51歲殷姓女子卻表示想要自行返回營地。

其餘6人稍後返回七彩湖紮營地後，卻沒發現殷姓女子行蹤，隊友擔心她迷途，又折回六順山沿路尋找都沒有看到人影，其中2隊員六順山附近擴大尋找，4隊員返回營地等待，但直到晚上8點都沒有殷女消息。

花蓮縣消防局、林業署共4人上午搭上空勤黑鷹直升機，飛往六順山進行搜尋。（消防局提供）

花蓮縣消防局、林業署共4人上午搭上空勤黑鷹直升機，飛往六順山進行搜尋。（消防局提供）

51歲殷姓女子最後手機定位點在六順山往高登方向的半途，已過2858峰。（記者花孟璟翻攝）

51歲殷姓女子最後手機定位點在六順山往高登方向的半途，已過2858峰。（記者花孟璟翻攝）

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