收訂金人去樓空 大業旅行社勒令停業！

2017-12-15 13:27

〔即時新聞／綜合報導〕有旅客向觀光局投訴，桃園市大業旅行社收取機票訂金後人去樓空。經查旅行社負責人跳票700多萬元，觀光局勒令停業。

綜合媒體報導，有旅客向觀光局投訴，他透過大業旅行社訂購機票，付訂金後對方卻不聞不問，觀光局前往調查發現旅行社人去樓空，房東也表示旅行社將退租。除了該旅客外，也有10多名旅客向品保協會投訴。原來是負責人跳票700多萬元。

報導指出，觀光局表示，即日起該旅行社停止營運旅行業業務，並應補繳旅行業保證金150萬元，若未補繳將廢止旅行業執照。